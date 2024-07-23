Πολύ άδικα και πολύ πρόωρα έφυγε χθες από τη ζωή η ταλαντούχα σεφ Ντέμη Γεωργίου που έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό από τη συμμετοχή της στο Masterchef.

Μέσα σε μόλις λίγα 24ωρα η βακτηριακή λοίμωξη που δεν είχε αντιληφθεί της προκάλεσε σηπτικό σοκ και ο οργανισμός της κατέρρευσε και δεν επανήλθε ποτέ. Ήταν μόλις 39 χρονών και ονειρευόταν να κάνει πολλά, ανάμεσά τους και να ενώσει και με γάμο τη ζωή της με τον έρωτά της, την σύντροφό της Μαριαλένα τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.