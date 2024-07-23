Αναψυκτήριο: Μια πολυφωνική σύνθεση μεταξύ μύθου και πραγματικότητας της Αργυρώς Χιώτη στην Πειραιώς 260

Έναν ιδιαίτερο τόπο στα όρια μεταξύ μύθου και πραγματικότητας, κατοικημένο από ονειροφαντασίες και φαντάσματα, μάς καλεί να ανακαλύψουμε η πολυφωνική σύνθεση «Αναψυκτήριο» που δημιουργεί η Αργυρώ Χιώτη για το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, με μια μεικτή ομάδα ερμηνευτών, αποτελούμενη από ηθοποιούς, χορευτές και τραγουδιστές. Μεταφυσικές ιστορίες και θρύλοι εμπνέουν μια αφήγηση που διεκδικεί την επιστροφή στον μύθο. Στη σκηνή δημιουργείται ένας υπαρξιακός τόπος ανα-ψυχής. Ένας τόπος όπου συγκεντρώνονται οι ψυχές να ξεδιψάσουν, ανάμεσα σε οπτασίες και πνεύματα της φύσης, διερωτώμενες για τη σχέση ανάμεσα στο ατομικό και το συλλογικό.

Παίζουν: Νίκος Ζιάζιαρης, Αμαλία Κοσμά, Γιώργος Κριθάρας, Ρίτα Λυτού, Εύη Σαουλίδου, Δρόσος Σκώτης, Τζωρτζίνα Χρυσκιώτη και κάποιοι ξεχωριστοί καλεσμένοι κάθε βράδυ.

Παραστάσεις: Aπό 23 Ιουλίου έως 25 Ιουλίου 2024. Από Τρίτη έως Πέμπτη στις 21:30

Εισιτήρια: Διακεκριμένη ζώνη 25€, Α Ζώνη: 5€ – 20€, Β Ζώνη: 5€ – 15€. Προπώληση: more.com και aefestival.gr

Πειραιώς 260 – Χώρος Δ, Ταύρος, 2109282900

Bless This Mess: Η βραβευμένη χορογράφος Κατερίνα Ανδρέου στην Πειραιώς 260, με το πρώτο της ομαδικό έργο

Βραβευμένη με το ευρωπαϊκό Prix Jardin d’Europe 2016, με σημαντική πορεία στην ευρωπαϊκή σκηνή του χορού αλλά πιστούς φαν και στην Ελλάδα, η διεθνής Ελληνίδα χορογράφος, χορεύτρια και μουσικός Κατερίνα Ανδρέου επανέρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με το Bless this Mess, το πρώτο της ομαδικό έργο. Το Bless This Mess εκφράζει μια δυναμική και ακατάσχετη επιθυμία να κινηθεί κανείς μαζί με τους άλλους. Να βρει μια σταθερότητα θέσης, μια φωνή που δίνει θάρρος και ενέργεια, μια αίσθηση συλλογικότητας ενάντια στο χάος και την απομόνωση. Το έργο αφήνει χώρο στο παιχνίδι που κάνει να αναδύονται στιγμές ανακούφισης και χαράς. Η Κατερίνα Ανδρέου διεκδικεί έναν χώρο αντίστασης, διερωτώμενη αν η σύγχυση, αυτό που η ίδια αποκαλεί «συνεχή θόρυβο», μια κατάσταση νοητική και συναισθηματική που αντανακλά την καθολική αίσθηση αστάθειας και ανησυχίας του σύγχρονου ατόμου, μπορεί να μετατραπεί σε δημιουργικό εργαλείο.

Παίζουν: Κατερίνα Ανδρέου, Baptiste Cazaux, Melissa Guex, Lily Brieu Nguyen.

Παραστάσεις: Από 23 Ιουλίου έως 25 Ιουλίου 2024. Τρίτη και Τετάρτη στις 21:00 και Πέμπτη στις 20:00

Εισιτήρια: 5-20€. Προπώληση: more.com και aefestival.gr

Πειραιώς 260 – Χώρος Ε, Καλλιθέα, 2109282900

Οι Maneskin στο Ejekt Festival 2024

Tο απόλυτο φαινόμενο της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, Maneskin, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στις 23 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ Ρ5, ως headliner του φετινού EJEKT. H Victoria, ο Damiano, ο Thomas και ο Ethan, αυτοί οι 4 εικοσάρηδες από την Ιταλία έχουν κερδίσει τον τίτλο του “συγκροτήματος που θα σώσει τη ροκ μουσική”, καθώς έχουν δημιουργήσει ένα παγκόσμιο ρεύμα ενδιαφέροντος από το νέο κοινό για την κιθαριστική μουσική αλλά και το αντίστοιχο lifestyle. Αυτή την απίστευτη ενέργεια τους θα απολαύσουμε επιτέλους κι εμείς στην Ελλάδα, στις 23 Ιουλίου στο EJEKT Festival. Ετοιμαστείτε για τη σαγηνευτική και αινιγματική περσόνα του Damiano. Ετοιμαστείτε για «Beggin», «I Wanna Be Your Slave», «Supermodel», «Zitti E Buoni», «The Loneliest».

Τρίτη 23/7, 18:00

Εισιτήρια: one A (Front Of Stage) – 100 euros (early bird), 120 euros Zone B (Arena G/A) – 70 euros (early bird), 75 euros, 80 euros VIP – 170 euros (early bird), 200 euros, 230 euros. Προπώληση: more.com

ΟΑΚΑ, Σπύρου Λούη 1, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα

«1974 και 1944. Η Αθήνα γιορτάζει την ελευθερία της»: H μεγάλη ιστορική έκθεση άνοιξε με ελεύθερη είσοδο

Η έκθεση φιλοξενείται σε έναν χώρο ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας, στην καρδιά της Αθήνας. Το Κέντρο Τεχνών του ΟΠΑΝΔΑ στο Πάρκο Ελευθερίας, εντάσσεται στον μνημειακό χώρο των παλιών κρατητηρίων του Διοικητηρίου της ΕΑΤ – ΕΣΑ και πλέον αποτελεί έναν σπουδαίο χώρο πολιτισμού, μια εστία ελεύθερου λόγου, δημιουργίας και πολιτιστικής αναγέννησης. Η έκθεση «1974 & 1944: Η Αθήνα γιορτάζει την ελευθερία της» είναι ανοιχτή για το κοινό από τις 23 Ιουλίου έως τις 28 Οκτωβρίου 2024 με ελεύθερη είσοδο. Ο Δήμος Αθηναίων τιμά τα δύο αυτά σημαντικά ορόσημα για την ελεύθερη και δημοκρατική πορεία του τόπου καθώς και τους αγώνες του ελληνικού λαού για εθνική ανεξαρτησία, ελευθερία και δημοκρατία, διοργανώνοντας ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων. Μέσα από ποικίλα δρώμενα, καλλιτεχνικές και εκπαιδευτικές δράσεις που απλώνονται σε πολλά τοπόσημα της Αθήνας αλλά και σε πολλές γειτονιές της έως και τον ερχόμενο Νοέμβριο, με ελεύθερη είσοδο στην πλειονότητά τους, ο Δήμος αναδεικνύει τη ζωντανή ιστορική μνήμη της πόλης ανοίγοντας παράλληλα έναν αναγκαίο διάλογο με τη νεότερη ιστορία μας.

Διάρκεια έκθεσης: 23.07.2024 – 28.10.2024

Ωράριο λειτουργίας: 23.07 | 11:00-19:00. 24.07 – 31.08 | Τετ. έως Κυρ. 11:00-19:00 (12-18.08 κλειστά). 01.09 – 28.10 | Δευτ. έως Κυρ. 10:30-18:30

Κέντρο Τεχνών, Πάρκο Ελευθερίας, Βασιλίσσης Σοφίας

