Κατερίνα Λέχου: Μια μέρα άργησε σε γύρισμα με τον Μπέζο και αυτό που της είπε έγραψε για πάντα μέσα της

Και μπορεί μια φορά να υπήρξε η ίδια αποδέκτης της δυσαρέσκειάς του, αλλά σίγουρα δεν του ξαναέδωσε αφορμή ποτέ η Κατερίνα Λέχου του Γιάννη Μπέζου να την επιπλήξει, παραδεχόμενη πως πολύ σωστά της την είπε γιατί άργησε…

Η ηθοποιός που έχει συνεργαστεί χρόνια μαζί του μίλησε με πολύ αγάπη για εκείνον στην εκπομπή EQ και την ¨Ελενα Παπαβασιλείου.

«Ο Γιάννης είναι μια κατηγορία μόνος του, στα 37 χρόνια της καριέρας μου έχω δουλέψει με πάρα πολλούς πρωταγωνιστές και θιασάρχες και στην τηλεόραση και στο θέατρο. Ήταν σαν να φτιάχτηκε ένα καλούπι και μετά έσπασε, το λέω με πλήρη συνείδηση μετά από τόσα χρόνια» είπε αρχικά η Κατερίνα Λέχου για τον Μπέζο και συνέχισε:

«Η γενναιοδωρία του, η δικαιοσύνη που τον διέπει, η αυστηρότητά του με την έννοια της πειθαρχίας. Η δουλειά μας είναι μια ομαδική δουλειά, αυτός που ηγείται καλείται να την εμπνέει και να της βάζει όρια. Ο Γιάννης αυτό το κάνει με απόλυτο αίσθημα ευθύνης και ακρίβειας, μερικές φορές κάποιοι δυσαρεστούνται»

Ενώ διηγήθηκε κι ένα περιστατικό στο οποίο η ίδια προκάλεσε τον θυμό του και έφαγε επίπληξη:

«Είχα αργήσει μία φορά – γιατί γενικώς δεν αργώ. Γινόταν της κακομοίρας στην Αθήνα, ήταν μπλοκαρισμένα τα πάντα και δεν υπήρχε καμία διέξοδος. Όταν έφτασα πολύ καθυστερημένη στο γύρισμα, μετά από μιάμιση ώρα και έχοντας κάνει όλες τις παρανομίες προκειμένου να φτάσω εγκαίρως, στεκόταν στην πόρτα όρθιος, δεν δέχθηκε καμία δικαιολογία και μου είπε: ποτέ ξανά.

Αυτό έχει εγγραφεί σε μένα, γιατί κάποιοι ήταν εκεί. Μερίμνησαν να είναι εκεί παρά τις δυσκολίες, οπότε ας φρόντιζα κι εγώ να το κάνω. Κανένας δεν οφείλει να περιμένει κανέναν. Γιατί τον αδικεί αυτό, Τον αγαπώ γιατί είναι καθαρός».

