Karol G: Η ζωή της Κολομβιανής τραγουδίστριας στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix

Η Karol G, 33χρονη Κολομβιανή τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, γνωστή για τις κορυφαίες επιτυχίες της reggaeton και latin pop, έγινε η πρώτη καλλιτέχνης που έφτασε στην κορυφή του Billboard 200 πέρυσι με ένα άλμπουμ ισπανόφωνο.

Τον περασμένο Ιούλιο ολοκλήρωσε την παγκόσμια περιοδεία της για την προώθηση του άλμπουμ, με τίτλο Mañana Será Bonito και οι εισπράξεις από τις συναυλίες της ανήλθαν σε πάνω από 313 εκατομμύρια δολάρια και ήταν η μεγαλύτερη στην ιστορία της λάτιν μουσικής από μια γυναίκα.

Η τραγουδίστρια ανακοίνωσε πρόσφατα ότι η ιστορία της ζωής της θα είναι το θέμα νέου ντοκιμαντέρ του Netflix. «Μια ιστορία που γεννήθηκε από όνειρα που φαινόταν αδύνατα, τροφοδοτούμενη από ακλόνητη πίστη» αναφέρει σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η ζωή μου. Η δουλειά μου. Η αλήθεια μου. Το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα» σημειώνει η τραγουδίστρια.

Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «A Story Born From Dreams» σε σκηνοθεσία και παραγωγή της Κριστίνα Κοσταντίνι περιγράφεται ως ένα πορτρέτο του παγκόσμιου μουσικού ειδώλου και της γυναίκας πίσω από την τραγουδίστρια.

