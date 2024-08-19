Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ησαΐας Ματιάμπα: Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ξύπνησε ο Aladdin μέσα του

Καλοκαιρινές διακοπές στην έρημο

Ησαΐας Ματιάμπα: Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ξύπνησε ο Aladdin μέσα του

Ένα ταξίδι που θα θυμούνται για πάντα κάνουν αυτές τις μέρες ο Ησαΐας Ματιάμπα με τη σύζυγό του Βασιλική Καλανιώτη και τον 6χρονο γιο τους, Ηρακλή.

Το ζευγάρι και το αγοράκι τους βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και χθες έκαναν βόλτες στην έρημο με γουρούνες αλλά και Sandboarding με τον τραγουδιστή να τραβάει την προσπάθεια της γυναίκας του να κατέβει τον αμμόλοφο με τη σανίδα της.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ησαΐας Ματιάμπα WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
69 0 Bookmark