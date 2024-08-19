Η Ελένη Φουρέιρα βγαίνει από τη θάλασσα και νιώθει Bond Girl

Για ένα μπάνιο στη θάλασσα αποφάσισε να πάει η Ελένη Φουρέιρα και την ώρα που έβγαινε από το νερό η παρέα της την τράβηξε τρις φωτογραφίες που όταν τις είδε αποφάσισε να τις δημοσιεύσει τρολάροντας τον εαυτό της για το στυλ της. Τι έγραψε:

«Νιώθοντας σαν το επόμενο Bond Girl» Και δεν καταλαβαίνουμε ειλικρινά γιατί. Κάλλιστα θα μπορούσε όντως να είναι το επόμενο Bond girl αφού σίγουρα διαθέτει το κορμί αλλά και το απαραίτητο αναμφισβήτητο sexiness που όλα τα Bond Girls είχαν από την αρχή των διάσημων ταινιών με τις περιπέτειες του υπερκατάσκοπου 007. Κι αν αμφιβάλετε δείτε αυτό.

Της πάει, δεν της πάει; Από εμάς είναι ναι. Και για να τη βοηθήσουμε να προετοιμαστεί της βάζουμε εδώ και την επική σκηνή της επίμαχης ταινίας που ο James Bond γνωρίζει την Jinx (Halle Berry)

