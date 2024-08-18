Αθηνά Οικονομάκου-Bruno Cerella: Το ελληνικό γλέντι και η τυχαία συνάντηση

Από τη Μύκονο -που ξεκίνησαν αυτό το part των κοινών τους διακοπών- στην Πάρο ταξίδεψαν η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella που σε λίγο βλέπουμε να πολιτογραφείται Έλληνας με τόσο διάστημα που περνάει στη χώρα μας για τον έρωτά του.

Εκεί συνάντησαν δικούς του φίλους που βρίσκονται στην Ελλάδα για διακοπές και χθες το βράδυ βγήκαν όλοι μαζί για φαγητό και ελληνικό γλέντι σε πασίγνωστο μαγαζί στη Νάουσα που κάθε βράδυ στήνεται τρικούβερτη γιορτή με σημαίες, μαντήλια που ανεμίζουν και χορό.

