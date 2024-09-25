Κατερίνα Καινούργιου: «Ζαλίστηκα ξαφνικά... κάποιος να με ξεματιάσει»

Αυτά συμβαίνουν σε όλους. Μπορεί να να μην έχει κοιμηθεί καλά χθες το βράδυ ή να μην έφαγε καλά η Κατερίνα Καινούργιου που είχε ένα μικρό απρόοπτο που όμως πέρασε γρήγορα.

Ήταν γύρω στις 11 παρα 25 όταν επέστρεψαν από διαφημιστικό break και η Κατερίνα Καινούργιου ξεκίναγε να απευθυνθεί στους τηλεθεατές, λέγοντας οτι εδώ είναι, όταν ξαφνικά δεν ένιωσε καλά.

Έχασε κάποια λίγα δευτερόλεπτα και μετά είπε: "Κοίτα που ζαλίστηκα ξαφνικά κι έπαθα αυτό... δεν παθαίνετε καμιά φορά αυτό το... που πάμε; Ενώ τώρα μου λέει ο Θέμης πάμε εκεί. Κατάλαβες; Έπαθα, μαύρο. Εσάς σας συμβαίνει να ζαλιστείτε καμιά φορά;" ρώτησε τους συνεργάτες της που την πείραξαν οτι μπορεί να τη μάτιασαν

"Για ξεματιάστε με" είπε η Κατερίνα ψάχνοντας μια συνεργάτιδά της που ξέρει να ξεματιάζει...

