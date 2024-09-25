Ανδρέας Μικρούτσικος: Δυο χυμένοι καφέδες κι ένα χτύπημα στο κεφάλι έφεραν τη μπηχτή

Πηγαίνοντας το πρωί στο μακιγιάζ για να ετοιμαστεί για την εκπομπή κρατώντας τον καφέ του στα χέρια, o Ανδρέας Μικρούτσικος δεν πρόσεξε ότι η γυάλινη πόρτα ήταν κλειστή και έπεσε με φόρα πάνω χτυπώντας δυνατά το κεφάλι του και χύνοντας όλο τον καφέ πάνω του. Και λίγη ώρα αργότερα πριν την έναρξη του Buongiorno έχυσε και τον δεύτερο καφέ πάνω στα χαρτιά του.

