Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου: Από το Bodrum στη Σμύρνη γιατί έχασε το διαβατήριό της

Κανονικά σήμερα η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου θα επέστρεφε από την Τουρκία στην Ελλάδα, πετώντας αρχικά για Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια για Αθήνα.

Το πρώην μοντέλο και νυν ηθοποιός που τη νέα τηλεοπτική σεζόν πρωταγωνιστεί στη σειρά «Η γη της ελιάς» βρέθηκε για διακοπές στο Bordrum με τον Χάρη Σιανίδη και τον Κώστα Πηλαδάκη - επανασύνδεση άραγε- και σήμερα που ήταν να πετάξει προς Κωνσταντινούπολη ανακάλυψε πως δεν είχε το διαβατήριό της.

Κάπου, κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού το έχασε και έτσι δεν μπορούσε να φύγει προς την Κωνσταντινούπολη. Γιατί το μόνο μέρος που μπορείς να πετάξεις με απλή ταυτότητα από ή προς Ελλάδα, είναι η Κωνσταντινούπολη. Οποιοδήποτε άλλο μέρος εντός Τουρκίας για πτήση -όχι για είσοδο από τα νησιά του Αιγαίου με πλοίο- χρειάζεται το διαβατήριο.

Η Ναυσικά λοιπόν έχασε την πτήση της επιστροφής και χρειάστηκε να πάει οδικώς από το Bodrum στη Σμύρνη και στο ελληνικό προξενείο για να εκδόσει κάποιο προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο.

«Στη Σμύρνη κατέληξα γιατί έχασα το διαβατήριό μου. Εξαϋλώθηκε. Έχασα την πτήση για Κωνσταντινούπολη και αναγκάστηκα να έρθω χθες οδικώς γιατί εδώ είναι το κοντινότερο ελληνικό προξενείο για να μπορέσω να βγάλω προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο» έγραψε σε story η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου.

Ουδέν κακό αμιγές καλού όμως αφού εκμεταλλεύτηκε την αναποδιά για να γνωρίσει και την πόλη της Σμύρνης που είναι πραγματικά μαγευτική και τεράστια.

