Αφού αποβλήθηκε από τον διαγωνισμό της Eurovision λόγω της εισβολής της το 2022 στην Ουκρανία, η Ρωσία αναβιώνει αυτό το Σάββατο - για πρώτη φορά από την κατάρρευση της ΕΣΣΔ - την Intervision, έναν μουσικό διαγωνισμό που παρουσιάζεται από τη Μόσχα ως το αντίπαλο δέος της «διεφθαρμένης» Eurovision.

Με τραγουδιστές από 23 χώρες, περισσότεροι από 4 δισεκ. θεατές, λάμψη και παγκόσμια κάλυψη, η Intervision έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον. Μάλιστα, για να προωθήσει τη βραδιά, η ρωσική δημόσια τηλεόραση μετέδωσε ακόμη και βίντεο σε γιγαντιαία οθόνη στην Times Square, στην καρδιά της Νέας Υόρκης.

Στη σκηνή του Live Arena, κοντά στη Μόσχα, θα εμφανιστούν το Σάββατο καλλιτέχνες από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (Λευκορωσία, Ουζμπεκιστάν, Καζακστάν), χώρες μέλη του BRICS (Βραζιλία, Ινδία, Νότια Αφρική, Αίγυπτος, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) αλλά και άλλες με καλές σχέσεις με την Μόσχα όπως η Σερβία (υποψήφια χώρα για ένταξη στην ΕΕ), η Κούβα, και το Κατάρ.

Καμία χώρα της ΕΕ δεν συμμετέχει στην Intervision αλλά συμμετέχουν οι ΗΠΑ, τις οποίες θα εκπροσωπήσει η Ελληνικής καταγωγής Vassy (Βασιλική Καραγιώργος), μια Αυστραλή τραγουδίστρια και τραγουδοποιός.

Στον διαγωνισμό της Intervision η Ρωσία θα εκπροσωπηθεί από τον Shaman (πραγματικό όνομα Yaroslav Yuryevich Dronov), ο οποίος αποτελεί εθνικιστικό είδωλο της χώρας.

Ο Shaman, εμβληματική προσωπικότητα των πατριωτικών συναυλιών που οργανώνει η ρωσική κυβέρνηση, θα παρουσιάσει ένα λυρικό τραγούδι με τίτλο «Κατευθείαν στην καρδιά».

Η Intervision θα μεταδοθεί σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στον διαγωνισμό, εξήγησε ο Κονσταντίν Ερνστ γενικός διευθυντής του ρωσικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου Pervy Kanal.

Οι χώρες που συμμετέχουν στον διαγωνισμό μετρούν συνολικά «4,334 δισεκατομμύρια κατοίκους, δηλαδή περισσότερο από τον μισό πληθυσμό του πλανήτη», σχολίασε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Σεργκέι Κιριένκο αξιωματούχος της ρωσικής προεδρίας που είναι πρόεδρος του συμβουλίου εποπτείας του διαγωνισμού.

Ο νικητής της Intervision θα αναδειχθεί από διεθνές πάνελ κριτών, αντίθετα με τη Eurovision στην οποία οι ψήφοι των κριτών προστίθενται σε αυτές των τηλεθεατών.

Μουσική και «παραδοσιακές αξίες»

Οι διοργανωτές υπόσχονται μια «αληθινή γιορτή της μουσικής», αλλά και «εθνικής ταυτότητας». Οι καλλιτέχνες θα τραγουδήσουν στη μητρική τους γλώσσα «σε αντίθεση με τη Eurovision όπου τα περισσότερα τραγούδια ερμηνεύονται στα αγγλικά», υπογραμμίζουν οι διοργανωτές.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παρουσιάζει τη Ρωσία ως υπέρμαχο «των παραδοσιακών αξιών» έναντι της ηθικής «παρακμής» της Δύσης λόγω της ανοχής της έναντι της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Αυτή την εβδομάδα, παρουσιάζοντας την Intervision στους δημοσιογράφους, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σχολίασε ειρωνικά τη νίκη το 2014 στη Eurovision της γενειοφόρου Αυστριακής ντραγκ-κουίν Κοντσίτα Βουρστ, λέγοντας ότι δεν αμφισβητεί «το δικαίωμα των τηλεθεατών της Eurovision να ψηφίζουν έναν άνδρα με γενειάδα που ντύνεται με γυναικεία ρούχα».

«Κι αν αρέσει σε κάποιον η Eurovision, δεν απαγορεύουμε σε κανέναν να την παρακολουθήσει στη χώρα μας», πρόσθεσε.

