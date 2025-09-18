Κι όμως αυτή είναι η Βικτόρια Μπέκαμ: Σας έχουμε το trailer του ντοκιμαντέρ της

Με τα μαλλιά της πλεγμένα σε κοτσίδες κάτω από ένα καουμπόικο καπέλο, η Βικτόρια Μπέκαμ φαίνεται να νιώθει σαν στο σπίτι της καθώς τραγουδάει μπροστά στο κοινό στην τοπική εκκλησία, σε ηλικία μόλις έξι ετών.

Ντυμένη με ένα κίτρινο φόρεμα, η μικρή Βικτόρια χορεύει ξέφρενα, μια χορογραφία που μοιάζει εντυπωσιακά με αυτή που θα τελειοποιήσει περίπου 15 χρόνια αργότερα με τις Spice Girls για το τραγούδι «Stop», του 1997. Το συγκινητικό, πρωτότυπο βίντεο κυκλοφόρησε χθες ως μέρος του τρέιλερ για την τριμερή σειρά της στο Netflix, «Victoria Beckham», που θα κυκλοφορήσει στις 9 Οκτωβρίου.

Το βίντεο που βρήκαν οι γονείς της, Jackie και Tony, στο γκαράζ του σπιτιού τους, σηματοδοτεί την αρχή της καριέρας της Βικτόρια στη βιομηχανία του θεάματος. Το ντοκιμαντέρ, που έρχεται δύο χρόνια μετά το ντοκιμαντέρ του συζύγου της, Ντέιβιντ Μπέκαμ, θα «φωτίσει» όλη την πορεία της ζωής της: πώς ένα αποφασιστικό κοριτσάκι από το Hertfordshire αναδείχθηκε σε μία από τις πιο διάσημες γυναίκες στον κόσμο. Τη βλέπουμε να γίνεται μέλος των «Spice Girls», σύζυγος ποδοσφαιριστή, μητέρα και τελικά επιτυχημένη σχεδιάστρια μόδας.

Το τρέιλερ ξεκινά με την 51χρονη Βικτόρια να αστειεύεται για τη φήμη της ότι δεν φαίνεται ποτέ χαρούμενη, λέγοντας: «Οι άνθρωποι νόμιζαν ότι ήμουν μια δυστυχισμένη αγελάδα που δεν χαμογελάει ποτέ. Αλλά Χαμογελάω! Μην σοκαριστείτε».

Για πρώτη φορά η σταρ θα μιλήσει για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ως παιδί. «Το παιδί που δεν ήταν δημοφιλές στο σχολείο. Αυτό είναι άβολο», λέει η Βικτόρια Μπέκαμ. «Αυτή ήμουν εγώ. Αλλά ήθελα απεγνωσμένα να με συμπαθούν, να έχω κάποια αυτοεκτίμηση». Αγωνίστηκε να γίνει αποδεκτή από τα άλλα παιδιά, οπότε αφοσιώθηκε στη σχολή θεάτρου, η οποία θα αποδειχθεί ο δρόμος της προς την παγκόσμια φήμη.

Επίσης, η Βικτόρια θα μιλήσει για πρώτη φορά για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει με την επιχείρηση μόδας της, η οποία ήταν στο «κόκκινο» για τόσα χρόνια μετά την ίδρυσή της το 2008. «Πολλοί άνθρωποι δεν το πήραν στα σοβαρά», παραδέχεται. Η καλύτερή της φίλη, η ηθοποιός Εύα Λονγκόρια, επιβεβαιώνει αυτή την άποψη. «Όλοι την προειδοποιούσαν, «δεν θα γίνεις αποδεκτή», αποκαλύπτει.

Αναφερόμενη στις τεράστιες απώλειες της, η Βικτόρια παραδέχεται: «Είχαμε εκατομμύρια χρέη», ενώ ο Ντέιβιντ συμπληρώνει: «Με έκανε να πανικοβληθώ». Καθώς στο παρασκήνιο παίζει υλικό από την επίδειξη μόδας της στο Παρίσι πέρυσι, προσθέτει: «Μου πήρε τόσο πολύ χρόνο να φτάσω σε αυτό το σημείο, δεν θα το αφήσω να μου ξεφύγει ξανά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.