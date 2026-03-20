Δύο αιώνες μετά την Ελληνική Επανάσταση του 1821, οι εμβληματικές μορφές των αγωνιστών παραμένουν ζωντανές και συνεχίζουν να εμπνέουν τη συλλογική μνήμη.

Με αφορμή την επέτειο της 25ης Μαρτίου, η Χριστίνα Βίδου, την Τρίτη 24 Μαρτίου στις 00.30, στον ΣΚΑΪ, συναντά τρεις απογόνους σημαντικών αγωνιστών, που συνεχίζουν να τιμούν τους προγόνους τους με υπερηφάνεια και ευθύνη, κρατώντας ζωντανή την ιστορία και την παρακαταθήκη τους.

Ο Κωνσταντίνος Πλαπούτας, ο Αντώνης Πετμεζάς και ο Κωνσταντίνος Ζαΐμης μεγάλωσαν με τις ιστορίες των προγόνων τους και διατήρησαν ζωντανές τις οικογενειακές παραδόσεις.

Μιλούν για τον ισχυρό δεσμό που ένωνε τους αγωνιστές μεταξύ τους: «Ήταν ένα», λένε, υπογραμμίζοντας ότι τους συνέδεε ένας κοινός σκοπός, η Ελευθερία. «Ήθελαν να ζήσουν ελεύθεροι. Για εκείνους ο θάνατος ήταν κάτι φυσιολογικό», αναφέρει ο Αντώνης Πετμεζάς.

Στην κάμερα της εκπομπής παρουσιάζονται τα κειμήλια που διατηρούνται ακόμα, περισσότερα από 200 χρόνια μετά, και αποτελούν απτά τεκμήρια της Ιστορίας, μεταφέροντας αξίες, μνήμες και παραδόσεις.

Αν μπορούσαν να συναντήσουν σήμερα έναν από τους αγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης, ποιον θα διάλεγαν και τι θα ήθελαν να του πουν; Ποια τοπόσημα έχουν συνδεθεί με την εθνική και οικογενειακή μνήμη και ποιες είναι οι στιγμές μεγαλείου των προγόνων τους που τους εμπνέουν;

Οι απαντήσεις στην εκπομπή «Η Ζωή Σου Όλη» με τη Χριστίνα Βίδου, την Τρίτη 24 Μαρτίου στις 00.30, στον ΣΚΑΪ.

