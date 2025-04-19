Με ένα ειδικό βίντεο γεμάτο αποκλειστικές λήψεις από τα παρασκήνια της επερχόμενης ταινίας, τα DC Studios της Warner Bros. τίμησαν την 87η επέτειο από την πρώτη εμφάνιση του Superman στο Action Comics.

Σύμφωνα με τον διευθυντή των DC Studios και παραγωγό της ταινίας, Πίτερ Σάφραν (Peter Safran), ο σκηνοθέτης Τζέιμς Γκαν (James Gunn) αρχικά δεν είχε σκεφτεί να αναλάβει ένα πρότζεκτ για τον εμβληματικό ήρωα.

«Δεν ήταν σίγουρος ότι αυτό έπρεπε να κάνει», δήλωσε ο Σάφραν, αποκαλύπτοντας την πορεία προς το νέο Superman: «Με πήρε τηλέφωνο μια μέρα και μου είπε ‘Έχω έναν τρόπο. Ξέρω για τι θέλω να μιλήσω'», πρόσθεσε.

Ο ίδιος ο Γκαν μοιράστηκε τις σκέψεις του για την πρόκληση της σωστής απόδοσης του χαρακτήρα του ήρωα. «Ως παιδί, μου άρεσε η αγνότητά του. Ήταν μια εποχή που άρχισα να καταλαβαίνω τι είναι οι ταινίες», ανέφερε, ενώ παράλληλα προβλήθηκαν εμβληματικές σκηνές από τον «Σούπερμαν» με τον Κρίστοφερ Ριβ (Christopher Reeve).

Η Ρέιτσελ Μπρόσναχαν (Rachel Brosnahan) η οποία υποδύεται τη Lois Lane, παρουσίασε μια εικόνα από τα γραφεία της Daily Planet σχολιάζοντας:

«Σώζει ανθρώπους επειδή είναι καλός, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε λίγο περισσότερο από αυτό».

Επιπλέον, το βίντεο περιλαμβάνει σύντομες εμφανίσεις του Ντέιβιντ Κόρενσγουετ (David Corenswet), ο οποίος ενσαρκώνει τον εμβληματικό υπερήρωα και των Φρανκ Γκρίλο (Frank Grillo), Ιζαμπέλα Μέρσεντ (Isabela Merced), Νέιθαν Φίλιον (Nathan Fillion‎‎), Έντι Γκαθέγκι (Edi Gathegi) και 'Αντονι Κάριγκαν (Anthony Carrigan).

Το καστ της ταινίας συμπληρώνουν οι Σκάιλερ Γκιζόντο (Skyler Gisondo), Σάρα Σαμπάιο (Sara Sampaio), Γουέντελ Πιρς (Wendell Pierce), Τέρενς Ρόουζμορ (Terence Rosemore) και Νέβα Χάουελ (Neva Howell), μεταξύ άλλων.

Σύμφωνα με το Deadline, η ταινία «Superman» του Τζέιμς Γκαν, μία από πολυαναμενόμενες ταινίες του καλοκαιριού, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 11 Ιουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.