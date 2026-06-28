Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο ενός στρατιώτη σε μάχες στον νότιο Λίβανο

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο ενός 21χρονου λοχαγού κατά τη διάρκεια μαχών στον νότιο Λίβανο, αυξάνοντας σε 38 τις συνολικές απώλειες του Ισραήλ στη σύγκρουση με τη Χεζμπολάχ που ξεκίνησε στις 2 Μαρτίου.

Ο λοχαγός υπηρετούσε ως διοικητής τμήματος στο 12ο τάγμα της ταξιαρχίας Γκολάνι.

Η απώλεια έρχεται δύο μέρες μετά την υπογραφή ενός πρωτοκόλλου συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με στόχο την εγκαθίδρυση μιας «διαρκούς ειρήνης» μεταξύ των δύο χωρών.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο ενός στρατιώτη κατά τη διάρκεια μαχών στον νότιο Λίβανο, ανεβάζοντας σε 38 τις απώλειές του στη γειτονική χώρα, όπου πολεμά με τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ από τις 2 Μαρτίου.

«Ο λοχαγός Νταβίντ Χαζούτ, ηλικίας 21 ετών, από το Ασκελόν, διοικητής τμήματος στις τάξεις του 12ου τάγματος της ταξιαρχίας Γκολάνι, σκοτώθηκε εν ώρα μάχης στον νότιο Λίβανο», ανακοίνωσε ο στρατός σε ένα δελτίο Τύπου.

Ο θάνατος αυτού του στρατιώτη λαμβάνει χώρα δύο ημέρες μετά την υπογραφή από τις κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου ενός πρωτοκόλλου συμφωνίας με στόχο την εγκαθίδρυση μιας «διαρκούς ειρήνης» μεταξύ των δύο χωρών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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