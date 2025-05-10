Η Βάλια περιγράφει τι ψάχνει σε έναν άντρα, ο Βασάλος πετάγεται και... γειώνεται

Πολλά γέλια και πειράγματα στο team με την αφορμή να δίνεται από ένα περίεργο νέο για την εύρεση συντρόφου στην Κίνα. Με αφορμή αυτό η Σίσσυ Χρηστίδου ζήτησε από τη Βάλια Χατζηθεοδώρου να πει τρία πράγματα που θέλει από έναν άντρα...

Μια κάποια αμηχανία και γέλια από τους υπόλοιπους με τη Βάλια μετά από "πίεση" να λέει τελικά:

"Θέλω να έχει χιούμορ και να είναι θετικός άνθρωπος, δεν μπορώ άλλο τη μαυρίλα...."

Με τον Κωνσταντίνο Βασάλο να πετάγεται από δίπλα και να ρίχνει λάδι στη φωτιά:

"Δηλαδή εμένα θέλει... Εμένα φωτογράφισε, καταλαβαίνετε..."

Και να τρώει τρελή γείωση αρχικά από τον Παύλο Σταματόπουλο που πετάχτηκε και του είπε: "Καλά χαλάρωσε. Δεν είσαι και ο Τσάρλι Τσάπλιν"

Και τη Σίσσυ Χρησίδου στη συνέχεια που υποστηρίζοντας τον κολλητό και κουμπάρο της συμπλήρωσε: "Αν γράφαμε, δεν θα βάζαμε πρώτα το χιούμορ.."

Σοκ για τον Κωνσταντίνο πρωί πρωί...

