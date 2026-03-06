Μια ιδιαίτερη και βαθιά συγκινητική στιγμή έζησε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας την Παρασκευή, όταν η οικογένεια του εμβληματικού Χάρρυ Κλυνν αποφάσισε να του δωρίσει προσωπικά αντικείμενα του μεγάλου καλλιτέχνη. Ο γνωστός stand-up κωμικός μοιράστηκε το γεγονός μέσω Facebook, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τα δύο καπέλα, τα δερμάτινα γάντια και τα σπάνια αυτόγραφα που έλαβε, συνοδευόμενα από ένα χειρόγραφο σημείωμα.

«Δεν έχω λόγια για να σας περιγράψω τα συναισθήματά μου», έγραψε ο Τσουβέλας, ευχαριστώντας την οικογένεια για την τιμή να του εμπιστευτεί αυτά τα κειμήλια. Το δώρο προήλθε από τον ανιψιό του Χάρρυ Κλυνν, Βύρωνα Βεργόπουλο, ο οποίος στο σημείωμά του εξήγησε πως παραδίδει τα αντικείμενα του θείου του (Βασίλη Τριανταφυλλίδη) στον αγαπητό του φίλο, Αλέξανδρο, ως δείγμα εκτίμησης.

Δείτε την ανάρτησή του:

