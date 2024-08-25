Η Νόνη Δούνια κι ο αδερφός της αναβίωσαν την ίδια φωτογραφία 50 χρόνια μετά

Η Νόνη Δούνια και ο αδερφός της Βασίλης Δούνιας είναι πολύ αγαπημένα αδέρφια. Έχουν μεγάλη αδυναμία ο ένας στον άλλον από παιδιά και ο αδερφός της πάντα ήταν εκεί για εκείνη για να τη φροντίσει και να την προστατέψει. Και όταν ήταν μικρή και τώρα που πλέον μεγάλωσε.

Στις Σπέτσες, τη σταθερή τους αξία εκεί που πέρασαν όλα τα καλοκαίρια της ζωής τους και που πλέον συνεχίζουν να περνάνε ένα μεγάλο μέρος των διακοπών τους φέτος η Νόνη και ο Βασίλης αποφάσισαν να αναβιώσουν μια αγαπημένη παιδική τους φωτογραφία. Μια πρακτική που έχουμε δει πολλές φορές στο εξωτερικό και είναι πάντα τόσο τρυφερή.

Σε αυτήν τα δύο παιδάκια τότε, έχοντας βγει από τη θάλασσα, κάθονται τυλιγμένη στην ίδια λευκή πετσέτα πάνω σε ένα πεζούλι αγκαλιά. Και αυτό ακριβώς ξαναέκαναν σχεδόν 50 χρόνια μετά! Με την Νόνη Δούνια να γράφει: «Αγαπημένη μου παιδική στιγμή αποτυπωμένη στο φακό, ο αδερφός μου και εγώ σχεδόν 50 χρόνια μετά!»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.