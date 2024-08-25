Ιωάννα Μαλέσκου: Με την κόρη της στο λούνα παρκ που δεν νομίζει πως θα ξαναπάει

Μια βραδινή βόλτα στη μαρίνα της Πρέβεζας, της πόλης που γεννήθηκε και μεγάλωσε και που βρίσκεται η οικογένειά της έκανε η Ιωάννα Μαλέσκου με την πιτσιρίκα της,.

Μαμά και κόρη βρέθηακν στο τοπικό λούνα παρκ και ανέβηκαν μαζί στη ρόδα. Πρώτη φορά και για τις δύο. Δεν είχε τύχει ούτε ως παιδί να μπει και το απόλαυσε ιδιαίτερα. Μέχρι που την επόμενη μέρα έμαθε για το τραγικό δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής με το παλικάρι που έχασε τη ζωή του και -με το δίκιο της- φρίκαρε.

