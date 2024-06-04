Δέκα special επεισόδια με τους καλύτερους «μάγειρες» της φετινής χρονιάς, θα απολαύσουμε τις επόμενες μέρες στο «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου».

Τα ζευγάρια με τις περισσότερες νίκες στην κουζίνα της Μαμάς επανέρχονται και διαγωνίζονται μεταξύ τους για να εντυπωσιάσουν ξανά τον Έκτορα Μποτρίνι με τις συνταγές τους ενώ ο Μάρκος δίνει το σύνθημα για special μαγειρικές μονομαχίες!

Δείτε το trailer:

Μετά από κλήρωση, τα πρώτα ζευγάρια που θα αναμετρηθούν, είναι ο Δημήτρης με τη μητέρα του Ιφιγένεια και οι κολλητές φίλες, Μυρτιάννα και Εβίτα.

Ο Δημήτρης και η μαμά Ιφιγένεια έχουν μπει στη λίστα με τους καλύτερους αφού έχουν κερδίσει τέσσερις φορές. Με σιγουριά στις ικανότητές τους, μαγειρεύουν «χοιρινό λεμονάτο με ρύζι και τηγανητή φέτα» και ελπίζουν πως και αυτή τη φορά θα ικανοποιήσουν γευστικά τον σεφ της εκπομπής.

Απέναντί τους, θα σταθεί ένα πολύ δυνατό ζευγάρι με πέντε νίκες σε προηγούμενα επεισόδια. Η Μυρτιάννα και η Εβίτα, με απίστευτο κέφι αλλά και άψογη συνεργασία είχαν μαγειρέψει πρωτότυπες συνταγές και είχαν ξεσηκώσει το κοινό με το χορό και το ταπεραμέντο τους. Σήμερα, ετοιμάζουν «παραδοσιακά λιβανέζικα φαλάφελ με ταρατόρ ταχίνι και ταμπουλέ σε αραβική πίτα» και σκοπεύουν να αυξήσουν τα κέρδη τους.

Ο πήχης ανεβαίνει στην κουζίνα της Μαμάς και ο Έκτορας έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις από τους παίκτες, αφού είναι οι καλύτεροι της σεζόν. Ποιο ζευγάρι θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες του σεφ και θα συνεχίσει στο επόμενο επεισόδιο;

