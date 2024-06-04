Της Διονυσίας Ζαπατίνα

Ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision που έγινε φέτος στο Μάλμε της Σουηδίας ολοκληρώθηκε με νικήτρια χώρα της Ελβετία και το Nemo και πλέον περιμένουμε να μάθουμε ποια από τις υποψήφιες πόλεις θα αναλάβει την επόμενη διοργάνωση.

Στην αναμονή λοιπόν -περίπου ως το τέλος του καλοκαιριού- κι ενώ όλες οι υποψήφιες πόλεις έχουν παραλάβει τον ειδικό φάκελο με τις απαραίτητες προδιαγραφές της EBU για να μπορεί να γίνει ο διαγωνισμός όπως πρέπει, μαθεύτηκε πόσο κόστισε στις Σουηδικές αρχές η φύλαξη των αποστολών αλλά και των κτιριακών εγκαταστάσεων, του Eurovision Village, των ξενοδοχείων και των σταδίων καθ’ όλη τη διάρκεια της φετινής Eurovision 2024.

Ο Αρχηγός Διοίκησης της Σουηδίας, Per Engström, όπως έγινε γνωστό χθες παρέδωσε μια πρώτη αξιολόγηση στον Υπουργό Δικαιοσύνης Gunnar Strömmer, διευκρινίζοντας ότι είναι κατά προσέγγιση και ότι ο τελικός λογαριασμός θα είναι ελαφρώς υψηλότερος όταν γίνουν οι οριστικοί υπολογισμοί.

Και σύμφωνα με ραδιοφωνικό σταθμό της Σουηδίας, το κόστος ξεπερνάει τα 22.000.000 Σουηδικές Κορόνες. Δηλαδή ούτε λίγο, ούτε πολύ (πολύ σίγουρα) , 1.932.810 Ευρώ!

Περίπου 1.500 αστυνομικοί βρίσκονταν επί τόπου κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision στο Malmo με πάνω από τους μισούς να μετακινούνται εκεί από άλλες περιοχές της χώρας ενώ κάποιοι -όχι πολλοί γύρω στους 50- προήλθαν από τη Νορβηγία και τη Δανία.



Η όλη επιχείρηση ήταν μια από τις μεγαλύτερες που έχει κάνει όλα τα χρόνια η Σουηδική αστυνομία. Ήταν όμως απολύτως απαραίτητη ειδικά μετά τις αντιδράσεις που υπήρξαν για τη συμμετοχή του Ισραήλ και τους φόβους για ενδεχόμενο τρομοκρατικό χτύπημα τις ημέρες της πραγματοποίησης του διαγωνισμού.

