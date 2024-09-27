Η Ευτυχία και ο Χρήστος συνεργάζονται στην κουζίνα με έναν μοναδικό τρόπο – η Ευτυχία φωνάζει και γκρινιάζει, ο Χρήστος ακολουθεί τους δικούς του ρυθμούς και κάνει του κεφαλιού του. Παρόλα αυτά, έχουν κερδίσει μέχρι τώρα 5.000 ευρώ.

Σήμερα, έχουν στόχο την έκτη νίκη και αντιμετωπίζουν δύο καλές φίλες, τη Γιώτα και τη Δέσποινα.

Δείτε το trailer:



Η σημερινή συνταγή του ερωτευμένου ζευγαριού είναι «Σνίτσελ κοτόπουλο με σος παρμεζάνας και πατάτες baby».

Η Ευτυχία δίνει πάλι οδηγίες στον Χρήστο με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο και ο Μάρκος προσπαθεί να την αποσυντονίσει. Εκείνη όμως, δεν πτοείται τόσο από τον Μάρκο όσο από το αντίπαλο ζευγάρι. Η μαγειρική ολοκληρώνεται με ένταση και περιμένουν να ακούσουν την κριτική του Έκτορα.

Η Δέσποινα και η Γιώτα είναι δύο νέες μαμάδες που ξέρουν από μαγειρική κι έρχονται με αυτοπεποίθηση που ταράζει την Ευτυχία. Η Γιώτα, ακολουθώντας τις οδηγίες της Δέσποινας, μαγειρεύει «Noodles με χοιρινό και λαχανικά».

Είναι τελικά, τόσο δύσκολο να κερδίσει κανείς την Ευτυχία και τον Χρήστο; Η απάντηση δίνεται από τον ειδικό της εκπομπής, τον σεφ Έκτορα Μποτρίνι.

Δηλώστε συμμετοχή: https://imamamoumageireuei.skaitv.gr/

Tip of the day: οι συνταγές της κινέζικης κουζίνας θέλουν δυνατή φωτιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.