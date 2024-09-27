Ο Αλεξάνδρου φωνάζει την Τούνη Κουρσούμι... Εσείς ξέρετε τι σημαίνει;

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ιωάννα Τούνη αν μη τι άλλο έχουν βρει μεταξύ τους τον κώδικα επικοινωνίας τους. Όταν πρωτογνωρίστηκαν και πριν ακόμα ξεκινήσει η σχέση τους που οδήγησε και στον καρπό αυτού του έρωτα, τον υπέροχο γιο τους, Πάρη, ο Δημήτρης έλεγε στους δικούς του ανθρώπους πως η Ιωάννα είναι ο ίδιος σε θηλυκό.

Και φαίνεται πως είναι αυτά τα κοινά στοιχεία, αλλά και οι αρκετές διαφορές τους που τελικά έφτιαξαν αυτή τη σχέση που όσο περνάει ο καιρός δείχνει να δυναμώνει όλο και πιο πολύ.

