Οι Πανθέοι: Η Νίνα προειδοποιεί τη Μάρμω - Δείτε το sneak preview

Εμπιστοσύνη που κλονίζεται, μυστήρια που ψάχνουν λύση και δύσκολες αποφάσεις στο νέο επεισόδιο της σειράς «Οι Πανθέοι», απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Όσο η μέρα που θα πρέπει να αποχωριστεί τον Κίτσο πλησιάζει, η Μάρμω γίνεται όλο και πιο ανήσυχη. Η Μάρμω καταλήγει σε μια τολμηρή απόφαση για το μέλλον της, ένα τηλεφώνημα όμως στη Νίνα θα τη φέρει αντιμέτωπη με νέα αναστάτωση…

Η άφιξη της Μερόπης και της Θάλειας στο Γραμματικό αναγκάζει τον Ισίδωρο να κρύψει την ταραχή του για τα οικογενειακά μυστικά που κινδυνεύουν να βγουν στην επιφάνεια. Με τη Μιρέλλα προσπαθούν να βρουν άκρη με τα μυστήρια που συνοδεύουν την οικογένεια των Πανθέων…

Ένα δημοσίευμα στον ξένο τύπο που αναφέρει τις απολύσεις των αντιφρονούντων γιατρών, προκαλεί την οργή του Μεταξά που απαιτεί νέες συλλήψεις αντικαθεστωτικών για παραδειγματισμό. Ο τραυματισμός ενός εργάτη κρατάει τον Ανδρέα στα Γιάννενα και τον αναγκάζει να αναβάλλει την έκπληξη που ετοίμαζε στη Μάρμω…

Ο Φάνης, στο μεταξύ, καλεί τον Γαζή να μιλήσουν για το γάμο και την προίκα της Λιάνας, προκαλώντας τη δυσθυμία της κόρης του με τη Βέτα να προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες. Η αναπάντεχη εμφάνιση του Θωμά στο σπίτι την ώρα της συνάντησης προκαλεί την αμηχανία όλων…

Η Ιλαρία, ανήσυχη από μια θολή ανάμνηση που επανέρχεται στη μνήμη της, αποφασίζει να μιλήσει στην Καλή. Αυτά που θα ακούσει, θα την ταράξουν ακόμη περισσότερο…

Την ίδια στιγμή, η Δέσποινα μαζί με τη Χρυσοστόμη ψάχνουν τον Κίτσο και μπαίνουν στο ατελιέ του. Η Δέσποινα θα έρθει μπροστά σε μια τρομερή αποκάλυψη που επιβεβαιώνει κάποιες υποψίες της…

Γιατί η Μάρμω ταράζεται τόσο πολύ από το τηλεφώνημα της Νίνας;

Τι ανακαλύπτει η Δέσποινα στο ατελιέ του Κίτσου και φοβάται για τα χειρότερα;

Τι θυμάται η Καλή από το παρελθόν που πυροδοτεί την ανησυχία της Ιλαρίας;

