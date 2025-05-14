Εκτός τελικού της Eurovision η Κύπρος - Ποιες χώρες «πέρασαν» από τον Α' Ημιτελικό

Μετά από μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική, όπου ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε το μαγνητοσκοπημένο μήνυμα της Σελίν Ντιόν (Céline Dion), ο πρώτος ημιτελικός του 69ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο St. Jakobshalle της Βασιλείας. Δεκαπέντε χώρες έδωσαν τη δική τους μάχη επί σκηνής, διεκδικώντας το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

Η Κύπρος, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον Theo Evan (Βαγγέλης Θεοδώρου), με το τραγούδι «Shh», δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του Διαγωνισμού, o οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 17 Μαΐου.

Η Μαρίνα Σάττι στη σκηνή

Ο Α' Ημιτελικός ξεκίνησε στις 22:00 (ώρα Ελλάδας), και μεταδόθηκε από την ΕΡΤ σε απευθείας σύνδεση με τη Βασιλεία, ενώ τον σχολιασμό ανέλαβαν η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης μεταφέροντας τα τεκταινόμενα από τη σκηνή του St. Jakobshalle με τον δικό τους ξεχωριστό στυλ. Ο Α' Ημιτελικός μεταδόθηκε και ραδιοφωνικά, από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η βραδιά επεφύλασσε και αρκετές εκπλήξεις όπως η εμφάνιση της Μαρίνας Σάττι στη σκηνή μαζί με τρεις ακόμη εκπρόσωπους της Eurovision 2024: την Jerry Heil από την Ουκρανία, τη Iolanda από την Πορτογαλία και τον Silvester Belt από τη Λιθουανία. Όλοι μαζί ένωσαν τις φωνές τους σε μια ξεχωριστή ερμηνεία του εμβληματικού τραγουδιού «Ne Partez Pas Sans Moi», με το οποίο η θρυλική Σελίν Ντιόν χάρισε την πρώτη θέση στην Ελβετία στον διαγωνισμό της Eurovision το 1988.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό στον Α' Ημιτελικό εμφανίστηκαν και ψήφισαν η Ισπανία και η Ιταλία από τις «Big Five», καθώς και η διοργανώτρια Ελβετία, οι οποίες προκρίνονται απευθείας στον τελικό. Εμφανίστηκαν επίσης οι: Ισλανδία, Πολωνία, Σλοβενία, Εσθονία, Ουκρανία, Σουηδία, Πορτογαλία, Νορβηγία, Βέλγιο, Αζερμπαϊτζάν, 'Αγιος Μαρίνος, Αλβανία, Ολλανδία και Κροατία.

Το τραγούδι «Shh» υπογράφουν οι Δημήτρης Κοντόπουλος, Lasse Nymann, Linda Dale και Elsie Bay, σε στίχους Elke Tiel. Ο Ισπανός Borja Rueda είναι ο χορογράφος της συμμετοχής με τους Sam Vazquez, Diego Rey, Guillem Carreno και Rafa Soto να συνοδεύουν τον τραγουδιστή επί σκηνής.

Σύμφωνα με το ΡΙΚ, την καλλιτεχνική διεύθυνση της κυπριακής συμμετοχής υπογράφει ο Sergio Jaen.

Ποιες χώρες προκρίθηκαν στον τελικό

Οι δέκα χώρες που «πέρασαν» στον τελικό του Σαββάτου είναι: Νορβηγία, Αλβανία, Σουηδία, Ισλανδία, Ολλανδία, Πολωνία, Σαν Μαρίνο, Εσθονία, Πορτογαλία, Ουκρανία.

Ο Β' Ημιτελικός

Την Πέμπτη 15 Μαΐου ακολουθεί ο Β' Ημιτελικός και η Ελλάδα με την Κλαυδία και το τραγούδι «Αστερομάτα», θα εμφανιστεί στην 7η θέση.

Συγκεκριμένα, η σειρά εμφάνισης των χωρών είναι: Αυστραλία, Μαυροβούνιο, Ιρλανδία, Λετονία, Αρμενία, Αυστρία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Λιθουανία, Μάλτα, Γεωργία, Γαλλία, Δανία, Τσεχία, Λουξεμβούργο, Ισραήλ, Γερμανία και Φινλανδία.

Επίσης, στον Β' Ημιτελικό εμφανίζονται και ψηφίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία από τις «Big Five».

Σημειώνεται ότι η «Αστερομάτα», φέρει την υπογραφή των Arcade στη σύνθεση και τους στίχους, με τη συμβολή της Κλαυδίας στη μουσική. Creative director της ελληνικής συμμετοχής είναι ο Φωκάς Ευαγγελινός. Τη δημιουργική ομάδα της σκηνικής εμφάνισης συνθέτουν οι: Χρήστος Μαγκανάς (video artist), Deux Hommes (fashion designer), Γιάννης Μουρίκης (set designer) και Γιώργος Τέλλoς (light designer).

Ο τελικός

Ο μεγάλος τελικός του 69ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Μαΐου και θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1 με την Μαρία Κοζάκου και τον Γιώργο Καπουτζίδη να δίνουν το παρών στο σχολιασμό, όπως και στους δύο ημιτελικούς, μεταφέροντας με τον δικό τους μοναδικό τρόπο κάθε στιγμή της βραδιάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.