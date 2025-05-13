Eurovision 2025: Ο Α' Ημιτελικός με συμμετοχή Κύπρου

Σε απευθείας σύνδεση με τη Βασιλεία της Ελβετίας, η ΕΡΤ μεταφέρει απόψε, τον παλμό του Α' Ημιτελικού, του 69ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision.

Η σειρά εμφάνισης των χωρών του Α' Ημιτελικού: Ισλανδία, Πολωνία, Σλοβενία, Εσθονία, Ισπανία, Ουκρανία, Σουηδία, Πορτογαλία, Νορβηγία, Βέλγιο, Ιταλία, Αζερμπαϊτζάν, 'Αγιος Μαρίνος, Αλβανία, Ολλανδία, Κροατία, Ελβετία και Κύπρος.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον προγραμματισμό σήμερα ορίστηκε να εμφανίζονται και να ψηφίζουν η Ισπανία, η Ιταλία από τις «Big Five», καθώς και η διοργανώτρια Ελβετία, οι οποίες προκρίνονται απευθείας στον τελικό.

Την Κύπρο εκπροσωπεί ο Theo Evan (Βαγγέλης Θεοδώρου), με το τραγούδι «Shh».

Το τραγούδι υπογράφουν οι Δημήτρης Κοντόπουλος, Lasse Nymann, Linda Dale και Elsie Bay, σε στίχους Elke Tiel. Ο Ισπανός Borja Rueda θα είναι ο χορογράφος της συμμετοχής με τους Sam Vazquez, Diego Rey, Guillem Carreno και Rafa Soto να συνοδεύουν τον τραγουδιστή επί σκηνής.

Σύμφωνα με το ΡΙΚ, την καλλιτεχνική διεύθυνση της κυπριακής συμμετοχής υπογράφει ο Sergio Jaen.

Ο διαγωνισμός ξεκίνησε στις 22:00 (ώρα Ελλάδας), η μετάδοση είναι, επίσης, διαθέσιμη ραδιοφωνικά, από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 ενώ τον σχολιασμό ανέλαβαν η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης μεταφέροντας τα τεκταινόμενα από τη σκηνή του St. Jakobshalle με, με τον δικό τους ξεχωριστό στυλ.

Για πρώτη φορά στην ιστορία των ελληνικών μεταδόσεων του θεσμού, ο διαγωνισμός πλαισιώθηκε από υπηρεσίες προσβασιμότητας, με πλήρη διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα, αποκλειστικά μέσω του Eurovision Channel στο ERTFLIX, χωρίς διακοπές για διαφημίσεις.

Πηγή: skai.gr

