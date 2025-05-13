Μια Αμερικανίδα «ψηφιακή νομάς» περιγράφει πως είναι να ζει κανείς στη Σύρο και όχι στο Τέξας (spoiler: βρήκε μόνο θετικά!)

Oι ψηφιακοί νομάδες, δηλαδή οι άνθρωποι που δουλεύουν μέσω διαδικτύου αλλά δεν κατοικούν στον τόπο καταγωγής τους, είναι σχεδόν σαν μία τάση στα επαγγελματικά. Ολοένα και περισσότεροι Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αφήνουν τις πόλεις τους και ταξιδεύουν σε άλλες για να εγκατασταθούν αναζητώντας ένα πράγμα: ποιότητα ζωής.

Και η ερώτηση είναι: θα εγκατέλειπε κανείς μια προηγμε΄νη πόλη των ΗΠΑ για να ζήσει π.χ. σε ένα ελληνικό νησί;

Ναι, θα το έκανε όπως η Cara μία travel blogger που το 2023 αποφάσισε με τον άντρα και την κόρη της να αφήσουν πίσω τους το Τέξας για τη Σύρο όπου ζουν αυτά τα δύο χρόνια.

Σε ένα βίντεό της στο Instagram η Cara εξηγεί με περισσή σαφήνεια γιατί είναι καλύτερο να ζεις στην Ελλάδα από ό,τι στο Τέξας, με κορυφαίο λόγο ότι η καθημερινότητά της στην Αμερική της δημιουργούσε κατάθλιψη σε αντίθεση με την κοινωνία της Σύρου όπου νιώθει μέλος της, επαινώντας την ελληνική φιλοξενία που βίωσε από πρώτο χέρι.

Η Cara έδωσε και άλλα θετικά της υπόθεσης: μπορεί με ένα καράβι να εξερευνήσει πολλά νησιά γύρω, έχει πρόσβαση σε φρέσκα τρόφιμα, η ζωή είναι ήρεμη, υπάρχει ασφάλεια, ο καιρός είναι υπέροχος, έχει πρόσβαση στη θάλασσα, το ενοίκιο που πληρώνει είναι λογικό.

Μάλιστα περιγράφει γιατί το νησί έχει μηδενική εγκληματικότητα εξηγώντας ότι και να θελήσει κάποιος να παρανομήσει δεν μπορεί να διαφύγει καθώς πρέπει να έρθει το καράβι.

