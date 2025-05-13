Ανατροπές και Νέες Ισορροπίες στο Σπίτι του Big Brother

Ανατροπές, νέες αφίξεις και εντάσεις χαρακτηρίζουν σταθερά «το σκηνικό» στο σπίτι του Big Brother στον ΣΚΑΪ.
Μια ξαφνική απόφαση φέρνει αναστάτωση στο σπίτι του Big Brother: μία από τις συγκατοίκους ζητά να αποχωρήσει οικειοθελώς. Τι ήταν αυτό που την ώθησε να φτάσει σε αυτό το σημείο; Η κίνηση αυτή πυροδοτεί ντόμινο εξελίξεων και συγκρούσεων, μετατοπίζοντας τις ισορροπίες στο σπίτι.
Την ίδια στιγμή, ο KAS μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι. Οι πρώτες του στιγμές στο σπίτι φέρνουν ποικίλες αντιδράσεις: κάποιοι σπεύδουν να τον προσεγγίσουν, άλλοι κρατούν αποστάσεις. Οι συζητήσεις ξεκινούν, οι συμμαχίες δοκιμάζονται.
Παράλληλα, η εβδομάδα ξεκινά με την πιο απαιτητική αποστολή για τον νέο αρχηγό – έναν άντρα που διατηρεί τη θέση του για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Με την ανοιχτή ψηφοφορία να αποκαλύπτει συμμαχίες και στρατηγικές, η πρόκληση της καθαριότητας μετατρέπεται σε πεδίο έντασης, με τις πρώτες αντιδράσεις να είναι έντονες και καθόλου αναμενόμενες.
Στο προηγούμενο live, η Ζωή Ασουμανάκη και ο Χρήστος Ντεντόπουλος απέσπασαν την εμπιστοσύνη του τηλεοπτικού κοινού και παραμένουν στο σπίτι. Τι μήνυμα θεωρούν πως έλαβαν και πώς αυτό διαμορφώνει τη στάση τους από εδώ και πέρα;
Κι ενώ οι παλμοί ανεβαίνουν, νέα ποινή από τον Big Brother έρχεται να ταράξει τα νερά. Η αποκάλυψη για την «τριάδα» βγάζει στην επιφάνεια αντιδράσεις και ψιθύρους. Η Nancy Twaby, αν και εκτός ποινής αυτή τη φορά, φαίνεται αποφασισμένη να αποστασιοποιηθεί και να χαράξει δική της πορεία.
