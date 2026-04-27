Η Jisoo των Blackpink: Θέλει να υποδυθεί διαφορετικούς ρόλους μετά τη βράβευσή της

Η σταρ Jisoo – γνωστή ως μέλος των Blackpink – συναντήθηκε με δημοσιογράφους μετά την τελετή απονομής του βραβείου Ανερχόμενου Αστέρα Madame Figaro στο Canneseries, το Διεθνές Φεστιβάλ Σειρών στις Κάννες. «Ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκα μόνη μου στις Κάννες. Παρ' όλα αυτά, μπόρεσα να νιώσω τη σημασία του ροζ χαλιού. Το ίδιο το όνομα έχει μια ιδιαίτερη σημασία για μένα» είπε.

Αν και η συνάντηση ήταν σύντομη, επικρατούσε ενθουσιασμός στην αίθουσα, με τους δημοσιογράφους να περιμένουν την είσοδό της με τα τηλέφωνα ψηλά και με θαυμαστές να τις δίνου φωτογραφίες για να υπογράψει. «Τόσοι πολλοί θαυμαστές ήρθαν να με συγχαρούν. Κάποιοι ήρθαν από το Παρίσι και κάποιοι απ' όλο τον κόσμο. Θα το θυμάμαι για πολύ καιρό» είπε, σύμφωνα με το Variety.

JISOO at Cannes International Series Festival.#JISOOMadameFigaroRisingStar pic.twitter.com/3ryZgdWbRV — FOREVER KIM JISOO (@ForeverKimJisoo) April 24, 2026

Η Jisoo έχει ήδη αποδείξει ότι είναι μια ικανή σόλο καλλιτέχνης, κυκλοφορώντας ντουέτο με τον Zayn Malik με τίτλο «Eyes Closed» το 2025 και σκοπεύει να συνεχίσει την υποκριτική μετά από εμφανίσεις στις σειρές «Snowdrop», «Newtopia» και τις ταινίες «Dr. Cheon and the Lost Talisman», «Omniscient Reader: The Prophecy». Πρωταγωνίστησε επίσης στη σειρά του Netflix «Boyfriend on Demand», η οποία έκανε πρεμιέρα τον Μάρτιο.

Στην ταινία υποδύεται τη Mi-rae, μια παραγωγό webtoon που έχει εξαντληθεί από την καθημερινότητά της και καταφεύγει σε ένα πρόγραμμα προσομοίωσης εικονικών γνωριμιών με συνδρομή, το οποίο της υπόσχεται τα ραντεβού των ονείρων της.

Όταν ρωτήθηκε ποιον ρόλο θα ήθελε να υποδυθεί στη συνέχεια, η Jisoo απάντησε: «Θα ήθελα να υποδυθώ διαφορετικούς ρόλους για να ικανοποιήσω το κοινό. Πραγματικά ανυπομονώ γι' αυτό».

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός τόνισε ότι «έμεινε έκπληκτη», όταν έμαθε ότι θα τιμηθεί με το βραβείο Ανερχόμενου Αστέρα και εξέφρασε ευγνωμοσύνη. «Το βραβείο φέρει τον τίτλο Ανερχόμενο Αστέρι επομένως με κάνει να θέλω να δείξω μια νέα πλευρά του εαυτού μου. Με κάνει να θέλω να δουλέψω σκληρότερα. Είναι μεγάλη τιμή, επίσης για τους θαυμαστές μου που πάντα με υποστήριζαν» υπογράμμισε.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Canneseries, Άλμπιν Λέουι, επαίνεσε το «καλλιτεχνικό ταξίδι της Jisoo, την ικανότητά της να κατακτά νέα δημιουργικά εδάφη και την παγκόσμια αύρα της». Το μέλος των Blackpink έχει πάνω από 80 εκατομμύρια followers στο Instagram.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.