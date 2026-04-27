Όπου Υπάρχει Ελλάδα: Οδοιπορικό στην Εύβοια - Δείτε το trailer

Σήμερα, Δευτέρα 27 Απριλίου στις 15.00, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ξεκινά ένα οδοιπορικό στην Εύβοια. Από τις πληγείσες περιοχές της Κύμης μέχρι τα χωριά που διατηρούν ζωντανές τις παραδόσεις και τις αθλητικές δραστηριότητες της Χαλκίδας, η Εύβοια μπαίνει στο κάδρο της εκπομπής. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Σοβαρές καταστροφές έχουν καταγραφεί στην περιοχή της Κύμης, όπου τα έντονα καιρικά φαινόμενα άφησαν πίσω τους εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και υποδομές, ιδιαίτερα στην παραλιακή ζώνη. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κατοίκων, δρόμοι έχουν καταστραφεί ή έχουν καταστεί επικίνδυνοι, ενώ σπίτια έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές.

Στην Άνω Ποταμιά Κύμης, οι ντόπιοι υποδέχονται τους επισκέπτες με ζεστασιά αλλά και με τα γνωστά τηγανόψωμα. Μάθαμε τη μυστική συνταγή και στο γύρισμα, που πραγματοποιήθηκε στην εκκλησία του χωριού, ετοιμάστηκαν αγαπημένα τοπικά εδέσματα όπως ανεβατά, ληψά τηγανόψωμα και λουκουμάδες.

Ο Ναυτικός Όμιλος Χαλκίδας συγκαταλέγεται στα πιο δραστήρια σωματεία της χώρας στο άθλημα του κανόε καγιάκ, με συνεχή παρουσία σε πανελλήνια πρωταθλήματα και σημαντικές διακρίσεις. Ιδιαίτερα ενεργά είναι τα τμήματα σλάλομ (slalom) και σπριντ (sprint), τα οποία αξιοποιούν στο έπακρο τις μοναδικές ιδιαιτερότητες του Ευρίπου. Η περιοχή γύρω από την Παλαιά Γέφυρα Χαλκίδας αποτελεί ιδανικό πεδίο προπόνησης, χάρη στα ισχυρά και συνεχώς μεταβαλλόμενα ρεύματα.

Πηγή: skai.gr

