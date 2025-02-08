Άλλο ένα βράδυ Σαββάτου (08/02) το νέο, live τηλεπαιχνίδι-σόου του ΣΚΑΪ «Η Ελλάδα ψηφίζει» βγήκε στον «αέρα», με παρουσιαστές τους «Αταίριαστους» Χρήστο Κούτρα και Γιάννη Ντσούνο.

Ανάμεσα στις ερωτήσεις – γκάλοπ ήταν και η εξής: «Ποιος χόρεψε το καλύτερο ζεϊμπέκικο, Παύλος Ντε Γκρες ή Βασίλης Μπισμπικης;»

Το αποτέλεσμα συντριπτικό, αφού οι τηλεθεατές σε ποσοστό 74% προτίμησε τον χορό του γόνου της τέως βασιλικής οικογένειας, ενώ το 26% του δημοφιλούς ηθοποιού!

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.