Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε ο Ημιτελικός του Survivor με τους τέσσερις φιναλίστ του παιχνιδιού επιβίωσης του ΣΚΑΙ να ζουν μεγάλες στιγμές στο Γαλάτσι.

Ο Γιώργος Γκιουλέκας, η Κατερίνα Δαλάκα, ο Φάνης Μπολέτσης και ο Ντάνιελ Νούρκα μπήκαν στην αρένα χαμογελαστοί και συγκινημένοι.

Πριν ξεκινήσουν τα αγωνίσματα η παραγωγή είχε ετοιμάσει για εκείνους βίντεο από την πορεία τους στο παιχνίδι όλους αυτούς τους 6 μήνες αλλά και όμορφες στιγμές τους. Και πραγματικά ήταν ιδιαίτερα συγκινητικά.

Όχι μόνο για τους ίδιους που σίγουρα έχουν και την αγωνία τους για το ποιοι θα καταφέρουν να περάσουν στον αυριανό μεγάλο τελικό του Survivor που είναι φυσικά και το ζητούμενο για όλους αφού γι’ αυτό παλεύουν τόσο καιρό.

Πηγή: skai.gr

