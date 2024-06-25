Ο Γιώργος Λιανός έδωσε το σύνθημα για το ξεκίνημα του μεγάλου Ημιτελικού του Survivor που φέτος γίνεται αλλιώς.

Στο Γαλάτσι έχουν στηθεί εντυπωσιακοί στίβοι μάχης και σε λίγη ώρα οι τέσσερις φιναλίστ θα παλέψουν κυριολεκτικά σώμα με σώμα για μια θέση στον μεγάλο τελικό αύριο και φυσικά στη διεκδίκηση του επάθλου και του τίτλου του νικητή του Survivor, του παιχνιδιού επιβίωσης του ΣΚΑΙ.

Ο χόρος που βρίσκονται οι στίβοι μάχης έχει γεμίσει από νωρίς από συγγενείς και φίλους των παικτών αλλά και από θαυμαστές που ήθελαν να τους δουν από κοντά και να εμψυχώσουν με κάθε τρόπο τους αγαπημένους τους παίκτες.

Προηγούμενο Επόμενο

Εκεί και οι παίκτες που έφυγαν νωρίτερα από το παιχνίδι σε ένα συγκινητικό reunion με τον Γιώργο Λιανό να αναγκάζεται να σφυρίξει με την σφυρίχτρα του για να τους βάλει σε τάξη αφού για κάποια λεπτά με το που μπήκαν οι φιναλίστ όλοι σηκώθηκαν και άρχισαν να αγκαλιάζονται. Κάποιοι που έφυγαν νωρίς είχαν να δουν του συμπαίκτες τους μήνες.

Ακολούθησαν 4 αφιερωματικά βίντεο για τους τέσσερις παίκτες που κατάφεραν και έφτασαν ως εδώ και σε λίγη ώρα ξεκινούν οι αγώνες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.