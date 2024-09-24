Εβελίνα Νικόλιζα: Κινεί νομικές διαδικασίες εναντίον του τραγουδιστή που της επιτέθηκε λεκτικά

Όπως γνωστοποίησε η ίδια δέχτηκε ένα άκρως επιθετικό μήνυμα από πολύ γνωστό τραγουδιστή μετά το τέλος της δεύτερης εκπομπής των Weekenders την Κυριακή. Το γράψαμε και χθες, το επαναλαμβάνουμε και σήμερα, αυτό που ενόχλησε τον τραγουδιστή δεν ήταν κάποιο σχόλιο εναντίον του ή κάτι που ειπώθηκε με άσχημο τρόπο από την παρουσιάστρια.

Αυτό που τον έκανε έξαλλο ήταν το γεγονός ότι η Εβελίνα Νικόλιζα πασάροντας ένα θέμα στην εκπομπή ανέφερε με λάθος σειρά τα ονόματα ενός σχήματος νυχτερινού κέντρου. Εξ' ου και αυτά που της έγραψε στο οργισμένο μήνυμά του.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.