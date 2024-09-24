Εκτός Ηappy Day ο Δημήτρης Παπανώτας. Τι συνέβη;

Εκτός της τηλεοπτικής εκπομπής Happy Day βρέθηκε σήμερα -και θα παραμείνει και τις επόμενες ημέρες- ο Δημήτρης Παπανώτας. Ο παρουσιαστής ανακοίνωσε ο ίδιος χθες πως βγήκε θετικός στον covid αλλά το περνάει ελαφρά με πυρετό που φτάνει ως το 37,6 και συμπτώματα κόπωσης, πόνων στα κόκαλα και τους μύες, έντονες κρυάδες, λίγο συνάχι και βήχα.

Το τεστ βγήκε θετικό, αχνά στην αρχή και εμφανέστατα στη συνέχεια κι έτσι ο Δημήτρης Παπανώτας έμεινε σπίτι του μέχρι να αναρρώσει.

«Μια γλυκιά καλημέρα σε όλα τα σπίτια, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Αν έχετε απώλειες όπως κι εμείς, γιατί το αγόρι μας έχει Covid… αυτά είναι, μας ματιάσανε. Μια βδομάδα στον αέρα δεν βγάλαμε και έχουμε απώλειες» ανέφερε στην έναρξη της εκπομπής της η Σταματίνα Τσιμτσιλή και συνέχισε ανακοινώνοντας τον λόγο της απουσίας του συνεργάτη της:

«Γενικά κυκλοφορεί Covid αλλά ελπίζω ότι, επειδή ο Δημήτρης το έχει περάσει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, κάθε φορά θα είναι και πιο ελαφριά»

Στη συνέχεια συνδέθηκαν τηλεφωνικά με τον Δημήτρη Παπανώτα να λέει με χιούμορ:

«Ζηλεύω. Είμαι στο κρεβάτι του πόνου κι εσείς εκεί χορεύετε και διασκεδάζετε, αίσχος» μιλώντας αμέσως μετά για τη δύσκολη νύχτα που πέρασε:

Covid πέρασα μία φορά, αυτή είναι η δεύτερη, και το περνάω εξίσου δύσκολα. Πέρασα μία δύσκολη νύχτα με πολύ πόνο αλλά ευτυχώς αυτή τη φορά δεν έχω το βάρος στο στήθος. Πυρετό έχω μόνο δέκατα. Την πρώτη φορά τα πνευμόνια μου ήταν έτοιμα να εκραγούν. Τώρα έχω πόνους στο σώμα αλλά τα πνευμόνια μου είναι μια χαρά». όλοι φυσικά του ευχήθηκαν περαστικά και γρήγορα.

