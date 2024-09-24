Σάκης Τανιμανίδης: Κάτσε κάτω από την μπάρα moment (και πες μας πόσα σηκώνεις)

Και αυτό είναι γνωστό. Ο Σάκης Τανιμανίδης και γυμνάζεται τακτικά και είναι πολύ προσεκτικός με τη διατροφή του. Μας το έχει δείξει πολλές φορές στα Social media του με πιάτα τίγκα στην πρωτεϊνη και σπάνιες ατασθαλείες.

Eμ, δεν κρατιούνται εύκολα τα six packs. Θέλει κόπο και μάλιστα θέλει και συνεχόμενο κόπο γιατι ότι αφήνεις σε αφήνει. Και ο Σάκης θέλει να βρίσκεται στην καλύτερη φυσική κατάσταση που μπορεί. Έτσι δεν ήταν καθόλου τυχαίο που μαζί με τη σύζυγό του Χριστίνα Μπόμπα εμπνεύστηκαν και οργάνωσαν το πρώτο Be Well Festival στην Τεχνόπολη το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε με δράσεις fitness, ευζωίας, χαλάρωσης για μικρούς και μεγάλους και βρέθηκαν και οι ίδιοι φυσικά και τις δύο ημέρες εκεί δοκιμάζοντας διάφορα είδη γυμναστικής. Από τα κλασικά βάρη, μέχρι τη γυμναστική σε σανίδα surf, φυσικά cucling, yoga και πολλά πολλά άλλα.

Εμείς όμως σταθήκαμε σε αυτές τις φωτογραφίες με τον παρουσιαστή να σηκώνει βάρη. Μπάρα δηλαδή. Και αναρωτηθήκαμε πόσα σηκώνει τελικά. Εννοείται το ψάξαμε, ε δεν ήταν και δύσκολο και ανακαλύψαμε πως ο Σάκης έχει βέλει στη μπάρα 10κιλα, δηλαδή 20 στο σύνολο και 15 κιλά η μπάρα, 35. Τον είχαμε για περισσότερα, αλλά μάλλον έκανε ζέσταμα...

