Η ανταλλαγή κατηγορίας προκαλεί... σεισμό στο «The Floor»

Το «The Floor», λίγο πριν φτάσει στα μισά της διαδρομής του τρίτου κύκλου, προσφέρει ακόμη πιο δυναμικές μονομαχίες γνώσεων, με ένταση και συνεχείς ανατροπές, κρατώντας σε εγρήγορση τους παίκτες και τους τηλεθεατές. Αυτή την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 21:00, στον ΣΚΑΪ, επιστρέφει με ένα νέο επεισόδιο και πολλά... αλλάζουν!

Ο Γιώργος Λιανός και οι 70 εναπομείναντες παίκτες, που δίνουν μάχη για να έρθουν πιο κοντά στο έπαθλο αξίας 50.000 ευρώ, συναντούν στην κορυφή της κατάταξης τον Φώτη και την Όλγα με 6 τετράγωνα και 2.000 ευρώ ο καθένας. Σε απόσταση αναπνοής, ακολουθούν οι Γιάννης Φ. και Γιάννης Κ. με 5 τετράγωνα, ενώ αισθητή κάνουν την παρουσία τους και οι Γιάννης Σ., Βαγγέλης και Ίωνας με 4 τετράγωνα.

Ο Γιάννης Κ., ως τελευταίος νικητής του τρίτου επεισοδίου, με δύο σερί νίκες, καλείται να αποφασίσει την επόμενη κίνησή του: θα προκαλέσει νέα μονομαχία ή θα παραμείνει στην ασφάλεια του «The Floor»; Σε περίπτωση που κάνει την ανατροπή, συνεχίσει και κάνει 3/3, θα αποκτήσει πρόσβαση στο «οπλοστάσιο» του game show: Στην Ανταλλαγή Κατηγορίας! Όλοι, περιμένουν με κομμένη την ανάσα να μάθουν τι θα ακολουθήσει...

Ένας νέος παίκτης έρχεται στο προσκήνιο και κάνει ένα συγκλονιστικό σερί νικών, σε ενδιαφέρουσες κατηγορίες. Σε μία από αυτές μάλιστα, σημειώνεται νέο ρεκόρ με 52 απαντήσεις!

Ποιοι παίκτες θα «κλέψουν» τα ηνία του «The Floor», φέρνοντας τα πάνω κάτω στην τελική κατάταξη, και ποιος θα γίνει πλουσιότερος κατά 2.000 ευρώ;

Η γνώση είναι το «όπλο» σου. Το «The Floor» το πεδίο μάχης σου.

Κάθε Παρασκευή στις 21:00, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

