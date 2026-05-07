Οι Ντάνιελ Ράντκλιφ και Ρόουζ Μπερν υποψήφιοι για βραβεία Tony

O πρωταγωνιστής των ταινιών Χάρι Πότερ, Ντάνιελ Ράντκλιφ και η υποψήφια για Όσκαρ, Ρόουζ Μπερν, είναι μεταξύ των αστέρων που αναγνωρίστηκαν στα φετινά βραβεία Tony, με τα οποία τιμώνται οι καλύτεροι σε θεατρικές σκηνές στις ΗΠΑ.

Οι Λέσλι Μάνβιλ, Τζον Λίθγκοου και Λέιτον Γουίλιαμς είναι επίσης υποψήφιοι για βραβεία για τις ερμηνείες τους στο Μπρόντγουεϊ τον τελευταίο χρόνο. Δύο παραστάσεις προηγούνται στις φετινές υποψηφιότητες με 12 η καθεμία - η μουσική εκδοχή της ταινίας του 1987 The Lost Boys και η θεατρική διασκευή της σειράς Schmigadoon! του Apple TV.

Ο Ράντκλιφ είναι υποψήφιος για τον ρόλο του στον θεατρικό μονόλογο για την κατάθλιψη, Every Brilliant Thing. Η Μπερν αναγνωρίστηκε για την ερμηνεία της στην κωμωδία Fallen Angels του Νόελ Κάουαρντ.

Οι Λέσλι Μάνβιλ και Μαρκ Στρονγκ είναι υποψήφιοι για τον ρόλο τους στην ελληνική τραγωδία Οιδίπους, και ο Λίθγκοου για την ερμηνεία του ως Ρόαλντ Νταλ στο Giant. Και οι δύο παραγωγές ανέβηκαν προηγουμένως στο Γουέστ Εντ. Ο Λέιτον Γουίλιαμς, αναγνωρίζεται επίσης για τον ρόλο του ως το παγόβουνο στη μουσική παρωδία Titaníque.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.