Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Βασάλος σχολιάζει τον γάμο της Ευρυδίκης Βαλαβάνη και τις φωτογραφίες της

Δεν ξέρει αν τον καλούσαν αν θα πήγαινε, αλλά της είχε πάρει δώρο….

Ο Βασάλος σχολιάζει τον γάμο της Ευρυδίκης Βαλαβάνη και τις φωτογραφίες της

Με το γνωστό του στυλ και άφθονο χιούμορ επέστρεψε από τις διακοπές τους στη διαδικτυακή του εκπομπή στο YouTube ο Κωνσταντίνος Βασάλος.

Σε αυτό το νέο βίντεο σχολιάζει τα ποστ που έκαναν από τις διακοπές τους διάφοροι celebrities αλλά κυρίως σχολιάζει τον γάμο της πρώην συντρόφου του, Ευρυδίκης Βαλαβάνη με τον Γρηγόρη Μόργκαν.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κωνσταντίνος Βασάλος Ευρυδίκη Βαλαβάνη WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
73 0 Bookmark