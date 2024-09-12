Το πολυαναμένο από εκατομμύρια φανς πρώτο τρέιλερ της τέταρτης σεζόν του Bridgerton μόλις δόθηκε στη δημοσιότητα από το Netflix.

Η νέα σεζόν θα εστιάσει στον δεύτερο γιο της οικογένειας Μπρίτζερτον, τον μποέμ καλλιτέχνη Μπένεντικτ και την προσπάθειά του να βρει την πραγματική αγάπη στο πρόσωπο της Σόφι Μπέκετ (το νέο πρόσωπο που μπαίνει στη σειρά).

«Αγαπητέ αναγνώστη, καθώς οι προετοιμασίες για την επόμενη κοινωνική σεζόν είναι σχεδόν σε εξέλιξη, ζητάμε ένα θερμό καλωσόρισμα στο νεότερο μέλος του Ton (σ.σ. βρετανική υψηλή κοινωνία της εποχής)…. Παρουσιάζοντας την Yerin Ha ως Sophie στην 4η σεζόν του Μπρίτζερτον!», αναφέρει το teaser στη λεζάντα.

Στον 4ο κύκλο, ο Μπένεντικτ αναζητά την «κυρία με τα ασημένια ρούχα» που συναντά σε έναν χορό μεταμφιέσεων της μητέρας του, η οποία αποδεικνύεται ότι είναι μια χαμηλών τόνων γυναίκα με το όνομα Σόφι - νόθα κόρη μίας υπηρέτριας με έναν κόμη.

Η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει στα μέσα Σεπτεμβρίου και να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2025, ενώ δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή η ημερομηνία της πρεμιέρας.

Πηγή: skai.gr

