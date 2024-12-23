Το θρίλερ περιπέτειας του Weeknd «Hurry Up Tomorrow» στο οποίο πρωταγωνιστεί μαζί με την Τζένα Ορτέγκα και τον Μπάρι Κίογκαν θα κάνει ντεμπούτο στους κινηματογράφους στις 16 Μαΐου.

Σε σκηνοθεσία του Τρέι Έντουαρντ Σουλτς και σε διανομή της Lionsgate, η ταινία περιλαμβάνει νέα μουσική από τον Weeknd και περιγράφεται ως «η πρώτη στο είδος της κινηματογραφική εμπειρία».

Το «Hurry Up Tomorrow» είναι το τελευταίο μέρος της καλλιτεχνικής τριλογίας του Weeknd που περιλαμβάνει το «After Hours» του 2020 και το «Dawn FM» του 2022. Η ταινία είναι εναρμονισμένη επίσης με το επόμενο άλμπουμ και την ομώνυμη περιοδεία συναυλιών του Weeknd.

Το άλμπουμ «Hurry Up Tomorrow» θα κάνει το ντεμπούτο του στις 24 Ιανουαρίου και ο Weeknd θα δώσει συναυλία μόνο για μία νύχτα στο Rose Bowl στην Πασαντένα της Καλιφόρνια την επόμενη μέρα.

Το θρίλερ «Hurry Up Tomorrow» είναι παραγωγή της Manic Phase του Weeknd, του Ρίζα Φαχίμ, του αείμνηστου Κέβιν Τούρεν και του Χάρισον Κράις. Παραγωγοί είναι οι Τζένα Ορτέγκα, ο Τρέι Έντουαρντς Σουλτς, ο Μάικλ Ραπίνο, ο Ράιαν Κροφτ, ο Ουασίμ «Σαλ» Σλέιμπι και ο Χάρισον Χάφμαν.

Με επιτυχίες όπως τα «Blinding Lights» και το «Save Your Tears», ο Καναδός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και παραγωγός, The Weeknd, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Έιμπελ Μακόνεν Τεσφάγιε, έχει πουλήσει περισσότερους από 75 εκατομμύρια δίσκους και έχει κερδίσει τέσσερα Grammy. Ήταν ο κορυφαίος άνδρας καλλιτέχνης στο Spotify το 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

