Eύβοια- Xριστούγεννα: Φωτάκια ακόμη και σε τρακτέρ

Η Εύβοια ετοιμάζεται να γιορτάσει τα Χριστούγεννα και ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί και όπως το μπορεί για να φέρει λίγη από την εορταστική μαγεία στον χώρο του.

Με τους γιορτινούς στολισμούς να «δίνουν και να παίρνουν» σε ό,τι πιο απίθανο αλλά και συνάμα έντονο και εκκεντρικό μπορούμε να δούμε ως διακοσμητική παρέμβαση, μια μάντρα αυτοκινήτων στο Αλιβέρι πρωτοπόρησε για τα καλά αφού φέτος αντίγια δέντρο αποφάσισε να στολίσει ένα τρακτέρ!

