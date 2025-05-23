Το «ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΑ» powered by ΔΕΗ, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση αφιερωμένη στη συμπερίληψη και την αυτοεκπροσώπηση των αναπήρων ατόμων, έρχεται το Σάββατο 24 Μαΐου στις 16.55, στον ΣΚΑΪ, με το τρίτο επεισόδιο. Καλεσμένη είναι η μοναδική και διεθνούς φήμης κωμικός, Κατερίνα Βρανά.

Ενώ βρισκόταν στη Μαλαισία, αρρώστησε, φτάνοντας σε σημείο να κινδυνέψει η ζωή της. Ευτυχώς όμως, σώθηκε μαζί με το χιούμορ και τα χαρακτηριστικά μαλλιά της. Η Γεωργία Καλτσή και ο Γιώργος Καπουτζίδης συναντούν την Κατερίνα Βρανά σε μία απολαυστική συνύπαρξη και μιλούν για τη διαδρομή της, τα εμπόδια και την δυσκολία να βρει προσβάσιμες σκηνές για να παίξει. Για την ίδια μιλούν επίσης:

Η stand up κωμικός, Χρύσα Κατσαρίνη. Η προσωπική βοηθός της Κατερίνας Βρανά, Φωτεινή Κατσανδρή.

Τα επεισόδια της εκπομπής «ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΑ» powered by ΔΕΗ είναι διαθέσιμα στο skai.gr/tv και στον ΣΚΑΪ HYBRID. Ακόμα, μέσα από την ιστοσελίδα και την υβριδική τηλεόραση, παρέχονται υπηρεσίες προσβασιμότητας για όλους: με ειδικούς υπότιτλους (CC), νοηματική και ακουστική περιγραφή (AD).

Συντελεστές

Παρουσίαση: Γεωργία Καλτσή, Γιώργος Καπουτζίδης

Σύμβουλοι περιεχομένου: Γρηγόρης Χρυσικός, Σπύρος Νταντανίδης

Αρχισυνταξία: Μελπομένη Μαραγκίδου

Σκηνοθεσία: Πάνος Τσιροζίδης, Σπύρος Νταντανίδης

Διευθ. Φωτογραφίας: Δημήτρης Ζωγραφάκης

Διευθ. Παραγωγής: Αλέξανδρος Νταβρής

Executive Producer: Πέτρος Αδαμαντίδης

Παραγωγή: ELC Productions

Παραγωγοί: Νίκος Βερβερίδης | Κωνσταντίνος Τζώρτζης

