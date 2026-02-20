Στην αγκαλιά του Φάνη: Καλεσμένοι οι Απόστολος Γκλέτσος και Gio Καραντώνης

Δύο δυναμικούς άντρες, τον Απόστολο Γκλέτσο και τον Gio Καραντώνη, υποδέχεται ο Φάνης Λαμπρόπουλος, «Στην Αγκαλιά του Φάνη» απόψε, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, στις 23.30, στον ΣΚΑΪ.

Είναι ένας από τους πιο γοητευτικούς άνδρες ηθοποιούς της ελληνικής τηλεόρασης, με μακρόχρονη, επιτυχημένη πορεία στο χώρο. Ο Απόστολος Γκλέτσος δηλώνει θαυμαστής Φάνη και είναι έτοιμος να απαντήσει σε όλα! Ο παρουσιαστής έχει την απορία πως δίνονται τα… ερωτικά φιλιά σε ένα σίριαλ και ο ηθοποιός είναι πρόθυμος να του εξηγήσει! Ποιος ήταν το είδωλό του όταν ήταν μικρός; Σε ποιον ζητάει συγγνώμη; Τι συνέβη πραγματικά με την Σοφία Μουτίδου; Θα παντρευόταν ξανά; Μόλις ολοκληρώνεται η συνέντευξη, έρχεται η ώρα να συναντήσει ξανά την… Ερατώ, σε ένα διαφορετικό remake!

Ο Gio Καραντώνης είναι από τις πιο viral προσωπικότητες της εποχής. Πώς ήταν η ζωή του, πριν γίνει γνωστός μέσα από τα social και τη συμμετοχή του στο Survivor; Τα παιδικά χρόνια στις ΗΠΑ, ο αγαπημένος του αδελφός και ο ρόλος του θείου Mike στη ζωή του. Ο Gio εξηγεί στον Φάνη τον μύθο του χρήματος και του λύνει όλες τις απορίες για το πώς μπορεί να πολλαπλασιάσει την περιουσία του! Ποια είναι τα μελλοντικά του σχέδια και πόσο κοντά βρίσκεται στον γάμο; Λίγο πριν φύγει, ο Φάνης έχει ετοιμάσει για εκείνον ένα χρήσιμο και ξεχωριστό δώρο!

Δείτε το τρέιλερ:

