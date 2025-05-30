Όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες στο σπίτι του Big Brother έχουν δημιουργήσει μία εκρηκτική ατμόσφαιρα, η οποία δυναμιτίζεται ακόμη περισσότερο απόψε, Παρασκευή 30 Μαΐου στις 23.15 στον ΣΚΑΪ, μετά από την ψηφοφορία για την ανάδειξη των υποψηφίων προς αποχώρηση!

Δείτε το trailer:

Η Nancy Tawby εξομολογείται στην Αργυρώ Κατσιγαράκη τον χαρακτηρισμό που της απέδωσαν ο KAS με τη Θεοφανία Νικολαΐδη και εκείνη σοκάρεται!

Το ποδόσφαιρο φαίνεται να έχει φέρει κοντά τον Ανδρέα Μπαρόλα με τον Γιώργο Αντωνιάδη. Οι δύο ποδοσφαιριστές συζητούν τις ποινές που έχουν δοθεί μέσα στο σπίτι. Τι λένε για την αντίδραση του Χρήστου Ντεντόπουλου με το ποτήρι;

Αυτή τη στιγμή υποψήφιοι προς αποχώρηση είναι: ο Χρήστος Γκικουρίας, ο KAS, η Θεοφανία Νικολαΐδη και ο Χρήστος Ντ.. Μετά την αποψινή ψηφοφορία δύο ακόμα ονόματα θα προστεθούν στη λίστα. Ποιους θα επιλέξουν οι συγκάτοικοι;

Ο Dada βρίσκει την ευκαιρία να αξιοποιήσει την ιδιωτικότητα που του προσφέρει το δωμάτιο του αρχηγού για να βρει την ψυχική του ηρεμία κάνοντας διαλογισμό…

Ο Νίκος Ζαφειράκης ενοχλείται από τη συμπεριφορά της Ζωής Ασουμανάκη και δεν χάνει ευκαιρία να κοντραριστεί μαζί της…

Όταν τα φώτα σβήνουν, ένα φιλί αποδεικνύει πως κάποιοι έχουν έρθει πιο κοντά από ό,τι υποστηρίζουν…

