Happy Traveller στην Αμοργό - Το β' μέρος το Σάββατο 29 Ιουλίου στις 16.15, στον ΣΚΑΪ Ψυχαγωγία 15:13, 28.07.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

72

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οι ταξιδιώτες μας πηγαίνουν στο εγκαταλελειμμένο χωριό - φάντασμα Ασφοντυλίτης και στη συνέχεια επισκέπτονται τον παραδοσιακό οικισμό Θολάρια