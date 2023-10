H θρυλική Stevie Nicks… έγινε «Barbie» και κάνει τρελές πωλήσεις Ψυχαγωγία 14:55, 04.10.2023 linkedin

Εμπνευσμένη από το εξώφυλλο του εμβληματικού άλμπουμ των Fleetwood Mac, «Rumours», η νέα barbie της Mattel με τη μορφή της θρυλικής Stevie Nicks, εξαντλήθηκε και τώρα πωλείται στο e-bay για εκατοντάδες δολάρια