Eminem: Την Παρασκευή θα κυκλοφορήσει το νέο του τραγούδι «Houdini»

Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του 12ου άλμπουμ του, «The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce), ο Έμινεμ αποκάλυψε ότι το πρώτο τραγούδι με τίτλο «Houdini» θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή, 31 Μαΐου 2024.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, μοιράστηκε με τους 42 εκατ. θαυμαστές του, ένα κλιπ όπου κάνει FaceTime με τον μάγο Ντέιβιντ Μπλέιν και του ζητάει «βοήθεια σε κάτι», αναφέρει το Variety.

«Αναρωτιόμουν, πόσο μακριά μπορούμε να πάμε με τα μαγικά; Μπορούμε να κάνουμε ένα ακροβατικό ή κάτι τέτοιο;» ρωτάει ο Έμινεμ τον Μπλέιν με τον ίδιο να απαντά «μήπως σαν αυτό;» και δείχνει να παίρνει ένα ποτήρι με κρασί από ένα εστιατόριο και αφού το πίνει, να το δαγκώνει. To τρικ προκαλεί την έκπληξη των πελατών, καθώς το ποτήρι θρυμματίζεται στο στόμα του.

«Λοιπόν, στο τελευταίο μου κόλπο, θα κάνω την καριέρα μου να εξαφανίζεται», απαντά ο ράπερ και διακόπτει την επικοινωνία. Στο τέλος του βίντεο εμφανίζεται μία κάρτα με τον τίτλο του τραγουδιού και την ημερομηνία κυκλοφορίας του.

Το «The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce)» το οποίο αναμένεται το καλοκαίρι είναι το πρώτο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει ο Έμινεμ μετά την είσοδό του στο Rock & Roll Hall of Fame το 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

