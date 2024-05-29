Της Διονυσίας Ζαπατίνα

Και δεν το λέμε εμείς αυτό. Το έγραψε ο ίδιος ο Στέλιος Ρόκκος λίγες ώρες πριν προβληθεί η συνέντευξή του στο The 2Night Show του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«Η αλήθεια είναι πως πηγαίνοντας στο γύρισμα είχα ψυχολογία «διεκπεραίωσης»

Αυτό κράτησε όσο η διαδρομή μέχρι εκεί. Έχει χάρισμα ο άνθρωπος!

Ο φίλος που όλοι θέλουμε να έχουμε δίπλα μας. Λες τα νέα σου, αδειάζεις τους προβληματισμούς σου, μοιράζεσαι τις σκέψεις σου και γελάς μέσα από την καρδιά σου», έδωσε τα εύσημα για την αλλαγή της ψυχολογίας του στον πετυχημένο παρουσιαστή και η αλήθεια είναι πως μίλησε όντως για πολλά και έκανε κι αποκαλύψεις.

Όπως αυτή για την προειδοποίηση που έκανε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στη σύζυγό του τραγουδιστή Λελέ Γκόφα, όταν τους πρωτοείδε μαζί πριν από χρόνια.

«Όταν με πρωτοείδες με τη Λελέ και αυτήν κοιτούσες πρώτα, της είπες μακριά από αυτόν ή πρόσεχε με αυτόν ή μη σε ξαναδώ με αυτόν», ανέφερε ο Στέλιος Ρόκκος με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να αιφνιδιάζεται και να απαντά:

«Με τη Λελέ μεγαλώσαμε στη Χαλκιδική. Ήταν κορίτσια μικρότερα από εμάς, πολύ γλυκά και τα είχαμε με πολλή αγάπη. Οπότε την είδα… Το ίδιο θα έλεγες κι εσύ ότι πρόσεχε κι έχε το νου σου. Πόσα χρόνια είστε μαζί;».

«Μου αρέσει που απαντάς σοβαρά. Με τη Λελέ είμαστε 14 χρόνια μαζί. Αυτό που βρήκα είναι ότι είναι πολύ σημαντική για εμένα και το κατέκτησε με τον καιρό», είπε στη συνέχεια με τρυφερότητα για τη σύζυγό του ο Στέλιος Ρόκκος

Ο γνωστός τραγουδιστής, μεταξύ πολλών άλλων, μίλησε και για τα συχνά ταξίδια που κάνουν με τη σύζυγό του καβαλώντας τη μηχανή του και απολαμβάνοντας την ελευθερία που προσφέρει αυτός ο τρόπος ταξιδιού.

«Μας την έχει δώσει με τη Λελέ και έχουμε πάρει μια μηχανή και γυρνάμε όλον τον κόσμο. Έχουμε συζητήσει να κάνουμε ταξιδιωτική εκπομπή μαζί με τη Λελέ, αλλά όχι τόσο σοβαρά όσο θα ήθελα. Θα με εξιτάρει από το στιγμή που δεν χάσω το ταξίδι. Το δεύτερο που ακόμα φρενάρει είναι ότι στέκονται σε εμένα και όχι στην ιδέα. Όταν νιώσω ότι γι’ αυτό το πράγμα έχει βρεθεί η κατάλληλη παρέα που πιστεύει σε αυτό θα το κάνω»

Ο Στέλιος Ρόκκος όμως μίλησε και για την πολύ συνειδητή, όπως ο ίδιος είπε απόφασή του να παραμείνει εκτός δουλειάς για 6 χρόνια και τις επιπτώσεις της απόφασή τους αυτής στη ζωή του.

«Εξαφανίστηκα συνειδητά για 6 χρόνια το 2002. Και τώρα έχω εξαφανιστεί γιατί έχω την ανάγκη να κάνω άλλα πράγματα. Για να είσαι στην πρώτη γραμμή πρέπει να είσαι πρωταθλητής, να είσαι ταγμένος. Μόνο αυτή η λέξη με βγάζει από το παιχνίδι. Αν κάτι το αφήνεις σε αφήνει κι αυτό και μετά θέλει τεράστιο αγώνα. Εγώ ύστερα από τόσα χρόνια δεν θέλω τόσο αγώνα. Έχω πάρα πολλά τραγούδια, το κάνω εκ του ασφαλούς πια. Τότε που το έκανα, ήθελε πολύ ρίσκο» είπε αρχικά και συνέχισε:

«Δεν μετάνιωσα για τα χρόνια που έμεινα εκτός δουλειάς, πέρασα καταπληκτικά. Το πρόβλημα ήταν οικονομικό, ζορίστηκα πάρα πολύ. Ενώ θα μπορούσα να έχω πολλά λεφτά, εγώ δεν μπήκα σε αυτή τη διαδικασία, είπα «θα πάω να γουστάρω». Σπίτι μου έχουν έρθει πολύ πλούσιοι άνθρωποι και όλοι έχουν παραδεχτεί ότι είμαι ο πιο πλούσιος από όλους».

