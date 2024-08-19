H Demi Moore συνάντησε τον Παπακαλιάτη και του έβαλε να ακούσει την κόρη της!

Η Demi Moore λατρεύει τη χώρα μας, έχει φίλους εδώ και έτσι σχεδόν κάθε χρόνο πια περνάει εδώ ένα μεγάλο μέρος του καλοκαιριού.

Και χθες η σούπερ σταρ και η παρέα της βρέθηκαν στους Παξούς. Την «έδρα» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Και πέρασαν τη βραδιά τους παρέα κάτω από το σχεδόν ολόγιομο φεγγάρι στο πανέμορφο περιβάλλον του νησιού του Ιονίου. Και οι δύο καλλιτέχνες είχαν πολλά να πουν.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.